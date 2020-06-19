В петербургском метрополитене признали, что не могут больше исполнять все требования Роспотребнадзора

Петербургский метрополитен вышел на привычный пассажиропоток и обычный летний график работы, и всё сложнее в этих условиях выполнять предписания Роспотребнадзора. Не по всем пунктам получается, признал начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.



«В пиковое время мы каждый час протирали поручни, сиденья, при каждом обороте. Здесь у нас получается некоторая вилка — это требования Роспотребнадзора и требования метрополитена. Если мы сейчас вышли на нормальный график работы, то уже возможности проводить уборку под каждым оборотом, протирать ручки у нас нет», — заявил он 19 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».