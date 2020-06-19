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19.06.2020 19:02
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В петербургском метрополитене признали, что не могут больше исполнять все требования Роспотребнадзора

Петербургский метрополитен вышел на привычный пассажиропоток и обычный летний график работы, и всё сложнее в этих условиях выполнять предписания Роспотребнадзора. Не по всем пунктам получается, признал начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

«В пиковое время мы каждый час протирали поручни, сиденья, при каждом обороте. Здесь у нас получается некоторая вилка — это требования Роспотребнадзора и требования метрополитена. Если мы сейчас вышли на нормальный график работы, то уже возможности проводить уборку под каждым оборотом, протирать ручки у нас нет», — заявил он 19 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

По поводу масочно-перчаточного режима тоже есть сложности. Уже у пассажиров — с дисциплиной.

«По поводу перчаток несколько посложнее. Но с масками мы максимум сделали, чтобы при проходе в метро люди этим пользовались. К сожалению, в метро потом испытывают какой-то дискомфорт, душно, и снимают эти маски», — сказал начальник подземки.

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Комментарии (10)

Макс Никольский
Всё правильно: для дезинфекции вагонов на обороте достаточно вдвое увеличить штат "протиральщиков". Невелики доп.расходы на персонал, учитывая неконтролируемый поток налички от жетонов.
Ещё хорошо бы наконец-то провести модернизацию вентиляции и в плане фильтрации/очистки и в плане обеспечения климата (охлаждение/нагрев). Это уже намного дороже, но давно назрело. Сейчас самое время: даже дотацию от федералов можно поклянчить.
Маски и перчатки. При вероятности нахождения ковидника в вагоне менее 1%-бред сивой кобылы. Для желающих/неверящих общая теория вероятности велкам к изучению с последующим анализом статистики. Кстати, вероятность можно ещё снизить, увеличить число поездов и/или вагонов...
снегурочка
Может быть, время для дезинфекции вагонов появится, если продлить часы работы метро? Что об этом думает почетный гражданин СПб ?
261933331
Какие ещё маски и перчатки? У нас в стране полный порядок, всё тихо и стабильно, под чутким присмотром ответственных людей. Вон скоро великий Парад будет - заживём!!!
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