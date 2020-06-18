«Дядюшка Бэнс» и «Тетя Джемайма» уходят. Критика расизма добралась до PepsiCo и Mars

Протестные акции в США продолжают оказывать влияние на разные сферы общественной жизни. На этот раз ситуация нашла отражение в области брендинга. Из-за обострившегося восприятия расовых стереотипов некоторые американские компании заявили о готовности поменять десятилетиями приносящие узнаваемость их продукции логотипы, пишет РБК 17 июня.



О таком решении, в частности, заявила корпорация PepsiCo. Ее представители сообщили, что внесут изменения в фирменный стиль смесей для выпекания блинов и сиропа Aunt Jemima. На логотипе 130-летнего бренда нарисована афроамериканка Тетя Джемайма — героиня песенки из знаменитого в конце XIX века менестрель-шоу. Ее изображение, как пишет издание, считается стереотипной и оскорбительной презентацией темнокожей прислуги в белой семье. PepsiCo также объявила, что в течение пяти лет выделит более $400 млн на поддержку афроамериканского комьюнити.

