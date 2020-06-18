«Дядюшка Бэнс» и «Тетя Джемайма» уходят. Критика расизма добралась до PepsiCo и Mars
Протестные акции в США продолжают оказывать влияние на разные сферы общественной жизни. На этот раз ситуация нашла отражение в области брендинга. Из-за обострившегося восприятия расовых стереотипов некоторые американские компании заявили о готовности поменять десятилетиями приносящие узнаваемость их продукции логотипы, пишет РБК 17 июня.
О таком решении, в частности, заявила корпорация PepsiCo. Ее представители сообщили, что внесут изменения в фирменный стиль смесей для выпекания блинов и сиропа Aunt Jemima. На логотипе 130-летнего бренда нарисована афроамериканка Тетя Джемайма — героиня песенки из знаменитого в конце XIX века менестрель-шоу. Ее изображение, как пишет издание, считается стереотипной и оскорбительной презентацией темнокожей прислуги в белой семье. PepsiCo также объявила, что в течение пяти лет выделит более $400 млн на поддержку афроамериканского комьюнити.
Кроме того, о готовности изменить упаковку рисовых продуктов Uncle Ben's, где нарисован работавший на техасского фермера седовласый афроамериканец, также рассказали в Mars Inc. Когда именно это произойдет, представители корпорации не уточнили.
Американцы стали устраивать протесты после публикации в Сети видео, на котором полицейский при задержании сдавливает коленом шею афроамериканца Джорджа Флойда из Миннеаполиса. Позже тот скончался в больнице. Через некоторое время акции несогласия с произволом со стороны сотрудников правоохранительных органов переросли в погромы, грабежи и даже насилие. Для урегулирования ситуации власти страны привлекли Национальную гвардию. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.