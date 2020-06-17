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17.06.2020 17:21
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Переезд на Краснопутиловской достал даже гаишников: сначала под шлагбаум пешком пошёл мотоциклист, потом поехала ДПС

Постоянно закрытый железнодорожный переезд на Краснопутиловской улице так надоел автомобилистам, что даже стражи правопорядка склонны делать вид, что его нет.

Любопытную сценку снял на видео подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Леонид, запись опубликована 17 июня. «После того, как загорелся красный и опустились шлагбаумы, мотоциклист спешился и перешел ж/д пути с байком — как пешеход. А в конце видео и полицейские проехали через ж/д пути», — комментирует автор видео.

«Фонтанка» не раз писала о проблеме этого железнодорожного переезда. Его закрывают по нескольку раз в день, пробки стоят иногда по полчаса, иногда по полтора. Поезда при этом могут тоже стоять на месте. В ближайшее время ситуация там не изменится: переезд первоочередным объектом для города не является, и Смольный просит подождать ещё лет 10 — 20.

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Комментарии (8)

260571091
мусорА позор России
krasnonosov
Предлагаю чиновникам от РЖД и Смольного подождать 10-20 лет своих зряплат.
rico
Ждем выступления губернатора с предложением проявить петербургский характер и потерпеть!
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