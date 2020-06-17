Постоянно закрытый железнодорожный переезд на Краснопутиловской улице так надоел автомобилистам, что даже стражи правопорядка склонны делать вид, что его нет.



Любопытную сценку снял на видео подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Леонид, запись опубликована 17 июня. «После того, как загорелся красный и опустились шлагбаумы, мотоциклист спешился и перешел ж/д пути с байком — как пешеход. А в конце видео и полицейские проехали через ж/д пути», — комментирует автор видео.

