В Красном Селе на видео попало нечто похожее на шаровую молнию
Гроза 16 июня запомнилась петербуржцам не только потопом в Пушкине, но и необычным природным явлением в Красном Селе.
В паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» местные жители рассказали, что видели шаровую молнию на улице Освобождения. «Жёлтый шар огромный сверкнул, похож на солнце. А позади молния. Такое впечатление, будто этот шар был на всё окно, — делится Елена, наблюдавшая явление из окна квартиры. — Сверкнула и исчезла, похоже. Я от страха поползла с дивана. И кот тоже. Куда она девалась, не знаю. Но желания видеть ещё раз не было». «У нас в садоводстве в доме пробки выбило! Такой силы гром и молния были», — добавляет Татьяна.
В ночь на 17 июня паблик выложил видео. «Небольшой светящийся шар, хаотично перемещающийся по улице и скрывающийся за домом, изрядно некоторых напугал, — отмечается в посте. — Поскольку наблюдения жителей совпали с записями видеокамеры, научная гипотеза о галлюцинациях отпадает. Наш город посетила настоящая шаровая молния! Видео замедлено на 40%». На записи видно не шар, а движущийся штрих, поскольку частота кадров у камеры низкая.
В Петербурге стоит аномальная жара, это её второй заход к нам за лето. Кульминацией первого 9 июня стал град размером с яйцо и ливень, почти в два раза превышающий расчётное значение. К счастью, обошлось без серьёзных разрушений. Вчера тоже был очень сильный ливень, в Пушкине затапливало дома. Вероятность гроз при температуре 27–30 градусов сохранится в ближайшие три дня.