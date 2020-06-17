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17.06.2020 12:45
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В Красном Селе на видео попало нечто похожее на шаровую молнию

Гроза 16 июня запомнилась петербуржцам не только потопом в Пушкине, но и необычным природным явлением в Красном Селе.

В паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» местные жители рассказали, что видели шаровую молнию на улице Освобождения. «Жёлтый шар огромный сверкнул, похож на солнце. А позади молния. Такое впечатление, будто этот шар был на всё окно, — делится Елена, наблюдавшая явление из окна квартиры. — Сверкнула и исчезла, похоже. Я от страха поползла с дивана. И кот тоже. Куда она девалась, не знаю. Но желания видеть ещё раз не было». «У нас в садоводстве в доме пробки выбило! Такой силы гром и молния были», — добавляет Татьяна.

В ночь на 17 июня паблик выложил видео. «Небольшой светящийся шар, хаотично перемещающийся по улице и скрывающийся за домом, изрядно некоторых напугал, — отмечается в посте. — Поскольку наблюдения жителей совпали с записями видеокамеры, научная гипотеза о галлюцинациях отпадает. Наш город посетила настоящая шаровая молния! Видео замедлено на 40%». На записи видно не шар, а движущийся штрих, поскольку частота кадров у камеры низкая.

В Петербурге стоит аномальная жара, это её второй заход к нам за лето. Кульминацией первого 9 июня стал град размером с яйцо и ливень, почти в два раза превышающий расчётное значение. К счастью, обошлось без серьёзных разрушений. Вчера тоже был очень сильный ливень, в Пушкине затапливало дома. Вероятность гроз при температуре 27–30 градусов сохранится в ближайшие три дня.

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Комментарии (2)

Gilka
у меня такие шаровые молнии летают каждый раз, как мусорный контейнер во дворе переполнится. но раньше их полиэтиленовыми пакетами называли.
hal9000
Пить меньше надо либо закусывать как следует..
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