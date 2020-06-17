Гроза 16 июня запомнилась петербуржцам не только потопом в Пушкине, но и необычным природным явлением в Красном Селе.



В паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» местные жители рассказали, что видели шаровую молнию на улице Освобождения. «Жёлтый шар огромный сверкнул, похож на солнце. А позади молния. Такое впечатление, будто этот шар был на всё окно, — делится Елена, наблюдавшая явление из окна квартиры. — Сверкнула и исчезла, похоже. Я от страха поползла с дивана. И кот тоже. Куда она девалась, не знаю. Но желания видеть ещё раз не было». «У нас в садоводстве в доме пробки выбило! Такой силы гром и молния были», — добавляет Татьяна.