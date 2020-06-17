"Медик, хочешь президентских денег? Докажи"

В Приморском районе медики скорой вынуждены доказывать, что работают с коронавирусом, обзванивая пациентов. А одноразовые противочумные костюмы стирают и сушат прямо на лестнице в поликлинике.

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"/Архив

Медики ОСМП №4 при поликлинике №114 Приморского района уверены, что им выплатили не все положенные федеральные и городские надбавки за работу с новой коронавирусной инфекцией. Сложнее всего с выплатами за апрель — некоторые вовсе не увидели их в своих расчетных листках. «Фонтанке» сотрудники скорой помощи рассказали, как начальство требует от них доказательств работы с ковидом и стыдит, когда они начинают эти доказательства собирать. А своеобразная манера обращения с использованными противочумными костюмами, - их не утилизируют, а рачительно стирают и вывешивают на просушку - просто поражает.



25 врачей и 60 фельдшеров работают в отделении скорой медицинской помощи №4. Подчиняется оно городской поликлинике №114, а фактически квартирует в крыле детской поликлиники №75 на улице Шаврова. В отделении зреет недовольство по распространенному поводу — система выплаты коронавирусных надбавок. Медики уверены, что получили не все положенные им «коронавирусные» деньги. К тому же им предложили самостоятельно обосновать, что они эти выплаты заслужили. «Мы должны сами доказывать нашему руководству, что работали с ковидом, - рассказала «Фонтанке» выездной фельдшер ОСМП №4 Анна. - Наши сотрудники массово ищут подтвержденные ковиды. А начальство говорит нам, что это неэтично — обзванивать пациентов и выяснять, какой у них эпидномер. При этом они, видимо, считают этичным оставлять людей без положенным их выплат».

По словам сотрудников, выплаты им пришли, но всем в разных суммах и несколькими траншами. «У меня в расчетных листках стоит COVID-19, 17 тысяч рублей я получила за май, - говорит Анна. - Также я получила федеральные выплаты в сумме 23 и 25 тысяч рублей. А вот губернаторские выплаты сосчитать очень проблематично. Недостача все равно есть. И теперь я должна поднимать информацию за апрель, смотреть, кого я возила с пневмониями с «матовым стеклом», звонить в эпидбюро и выяснять, подтвердился ли у этих пациентов ковид. Но мазки могут быть и отрицательными, — результат теста зависит от стадии заболевания». Искать данные приходится и через общую базу, куда диспетчер заносит вызовы, а бригады докладывают о совершенном выезде и поставленном диагнозе.



«Я подавала жалобу по поводу выплат на горячую линию комздрава, - говорит фельдшер. - Пришел ответ, что со мной имел ознакомительную беседу наш заведующий. Однако такого не было, он лишь пригласил меня на встречу к главному врачу, причем в мой выходной день, когда у меня были запланированы дела, которые я не могла отложить».

То, что медикам приходится обзванивать пациентов в поисках ковид-положительных, «Фонтанке» подтвердили и другие сотрудники ОСМП №4.

«Президентская надбавка врачам скорой должна составлять 50 тысяч, фельдшерам — 25. Таких сумм в наших расчетных листках мы не увидели. В мае мне пришло три выплаты с припиской COVID-19: 49, 37 и 18 тысяч, - рассказал врач высшей категории Василий Довгалев. - Как нам сообщили, это «губернаторские» за три месяца. Но не объяснили, как формировались эти выплаты. А президентские выплаты нам, якобы, не положены, потому что мы «не работаем с ковидом». Чтобы доказать, что на самом деле работаем, мы обязаны сами обзванивать пациентов, уточнять диагноз и узнавать у них эпидномера. Я общался с коллегами из других районов. В Калининском районе по 415 и 484 указу правительства РФ медикам скорой помощи за апрель-май выплатили четко. То же самое — в Выборгском районе».



Причем накладки случились именно с апрельскими выплатами. Как поясняют медики, в самом начале эпидемии помощь пациентам с симптомами, не исключающими ковид, оказывалась преимущественно на дому, и мазки на коронавирус брали не всегда. В мае таких больных начали массово возить на КТ, а по результатам исследования — в стационары.

«Причины, по которым нам не выплатили надбавки за апрель, нам объяснили понятно, но от этого не менее обидно, - говорит врач ОСМП №4 Дмитрий Прокофьев. - В начале эпидемии считалось, что врач контактировал с коронавирусным пациентом только в том случае, если у того был положительный тест и эпидномер. А если диагноз подтверждался позже, после госпитализации, это администрацию нашей станции не интересовало. В мае все уже было организовано иначе, все бумаги оформлялись правильно. Майские выплаты я получил, но они разбиты на 10 сумм, от 3 до 20 тысяч рублей. Но я даже не знаю, федеральные это выплаты или губернаторские».

По словам собеседников «Фонтанки», когда надбавки за апрель не выплатили, а предложили доказать, что они заслужены, несколько человек в сердцах уволились из ОСМП №4. Другие сотрудники обращались в прокуратуру, но прокурорская проверка нарушений не выявила.



Масла в огонь недовольства добавляет то, что одноразовые средства индивидуальной защиты в отделении не выбрасывают, а стирают и выдают заново. В качестве доказательства собеседники «Фонтанки» прислали фото комбинезонов, вывешенных на просушку прямо на лестничных перилах.



Фото: предоставлено сотрудниками ОСМП №4 Фото: предоставлено сотрудниками ОСМП №4 Фото: предоставлено сотрудниками ОСМП №4 Фото: предоставлено сотрудниками ОСМП №4

Дмитрий Прокофьев находит этому свое объяснение: костюмы, хоть и одноразовые, но очень хорошего качества. «Выбрасывать их рука не поднимается. К тому же их не хватает, - говорит врач. - Те, кто работает в стационаре, носят комбинезон всю смену. А я же не могу выбрасывать комбинезон после каждого пациента».

Выездной фельдшер Анна уточняет, что после использования на смене одноразовые противочумные костюмы становятся особо опасными медицинскими отходами. «Мы обрабатываем костюмы, снимаем их и и другие средства защиты и упаковываем в красные мусорные пакеты для особо опасных отходов, - говорит Анна. - Дальше они должны отправляться на утилизацию. Но вместо этого мы привозим их на станцию, где они прямо в пакете, проколотом в нескольких местах, замачиваются в дезинфекторе. Сумочный пост (диспетчеры, которые выдают медикам лекарства, - прим.ред.) затем развязывает эти пакеты, сортирует костюмы от масок, перчаток и бахил, отжимает и стирает в бытовой стиральной машинке при температуре 30 градусов на быстром режиме стирки. Машинка стоит в туалетной комнате, там же установлена единственная на станции душевая кабина. Пользоваться ею, когда начали стирать костюмы, стало страшно. Костюмы сушатся на черной лестнице, совмещенной с детской поликлиникой, в условиях обычной бытовой вентиляции».



На некоторых станциях скорой помощи используют многоразовые защитные костюмы для медиков. Но их нужно кварцевать, и для этого оборудуют специальные кварцевые комнаты. В ОСМП №4 таких условий нет.

«Не понимаем, почему мы играем в какие-то непонятные игры с переодеванием, - говорит выездной фельдшер Анна. - Любая особо опасная инфекция предполагает определенный регламент действий. Не страшно, что заболеем мы. Страшно, что мы, работая в несоответствующих санпинам условиях, заразим население».

С просьбой прокомментировать ситуацию «Фонтанка» обратилась к ио заведующего станции Игорю Мордовину. «Дамочка, звоните со всеми вопросами главврачу», - ответил он и повесил трубку. В приемной главврача поликлиники №114 (и по совместительству депутата МО Юнтолово Светланы Анисимовой) сообщили, что все комментарии даются только через пресс-службу администрации Приморского района.

«Стимулирующие выплаты медицинским работникам отделений скорой медицинской помощи осуществляются с учетом статистических данных медицинского учреждения, где работает медицинский работник, - прокомментировали в пресс-службе слова медиков об обзвоне пациентов с вопросами об эпидстатусе. - В случае получения статистических данных из других источников, стимулирующие выплаты также могут быть назначены».



Также в пресс-службе подчеркнули, что стимулирующие выплаты медикам скорой помощи Приморского района, работающим в условиях новой коронавирусной инфекции, за март, апрель и май 2020 года проведены в полном объеме, а для проверки правильности начисления выплат конкретным медицинским работникам требуются их данные. По факту повторного использования одноразовых СИЗ в администрации пообещали провести проверку.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»