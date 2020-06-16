Можете отвечать боссу только в рабочее время и увольняться по Трудовому кодексу, а не когда захочется начальству. Рассказываем, как в России хотят защитить права дистанционных работников.

«Удаленка мечты» в проекте Госдумы и Совфеда: право на офлайн и амортизацию своей техники

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ»

Когда многие уже начали постепенно возвращаться в офисы, а некоторые ждут вторую волну ковида к осени, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о регулировании удаленной работы в Трудовом кодексе (ТК). Из пояснительной записки следует, что массовый исход на «удаленку» в условиях пандемии показал все несовершенство российского трудового законодательства.

Например, действующий ТК в принципе не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости: в нем заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о дистанционной работе, не подразумевающего рабочего места в офисе. Остальное — terra incognita.



Еще до пандемии практиковалась временная дистанционная занятость, основанная чаще всего на устных договоренностях руководителя и подчиненного о том, что последний временно поработает вне офиса. И из судебной практики известны ситуации, когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную «удаленку» как прогул, а недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома работодателя, а такого не было. Поэтому законодатели решили заполнить пробел и прописать новые права и обязанности в стремительно меняющемся мире. Три вида удаленной работы

Вместо одного предлагается ввести сразу три вида удаленной работы.

Первый — традиционная дистанционная (удаленная) работа. Это занятость без места в офисе, как уже и прописано в действующем ТК РФ. Второй — временная дистанционная работа. Предусматривает выполнение трудового долга какое-то время вне обычного рабочего места в компании. При этом заработная плата выплачивается в полном размере при сохранении объема работы.Третий — это комбинированная дистанционная работа. В этом режиме можно работать как на стационарном рабочем месте, так и дистанционно.



Конкретный вид должен указываться в трудовом договоре, с четким графиком периодичности рабочих дней и рабочих часов, способов обмена информацией между работниками о производственных заданиях и их выполнении.

Кто первый отправится на удаленку

Законодатели предлагают в случае «обстоятельств непредвиденного характера» (как то катастрофа природного или техногенного характера, например эпидемии) предусмотреть упрощенный порядок перехода на временную удаленную работу без заключения допсоглашений. И в первую очередь отправлять работать из дома с их согласия (!) беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет, инвалидов, пенсионеров по возрасту и лиц, осуществляющих уход за инвалидами или длительно болеющими членами семьи.

При этом для них условия трудового договора не изменяются, дополнительное соглашение к трудовому договору не заключается.

Работай где хочешь

Из трудового договора о дистанционной работе предлагают исключить как рудимент требование указывать конкретное рабочее место. По мнению авторов инициативы, оно утратило значение из-за того, что работодатель не может и не имеет надобности контролировать, где территориально ведется дистанционная работа — дома, на улице или на даче. «Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет», — поясняют авторы инициативы.



Право побыть «офлайн»

Авторы предлагают законодательно закрепить право работника быть офлайн и обеспечить неприкосновенность времени отдыха. Сотрудники не должны круглосуточно быть на связи с работодателем и могут не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. При этом работодатель может договориться с сотрудником о взаимодействии и во время законного перерыва, но только с предварительного письменного согласия и с включением затраченного времени в рабочее, то есть за оплату.

За амортизацию заплатят

Еще один назревший вопрос — использование собственной техники. Авторы предлагают дать возможность прописывать в трудовых договорах о дистанционной работе порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником «личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации».

Договор по электронке и без ЕЦП

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении условий предлагается заключать, обмениваясь электронными документами. А по письменному обращению работника работодатель не позднее пяти рабочих дней обязан направить экземпляр трудового договора на бумажном носителе. При этом документы сотрудника для трудоустройства также могут пересылаться в виде электронного документа, но по требованию компании должны быть представлены на бумажном носителе в виде нотариально заверенной копии. При этом электронная цифровая подпись не нужна.



Увольнять по ТК

Предлагается скорректировать и основания расторжения отношений с сотрудником на удаленке. Сейчас в трудовые договоры с дистанционными работниками вписывают возможность увольнения в случае, например, «отсутствия у работодателя достаточного объема работы», «нецелесообразности дальнейшего сотрудничества» и даже «изменения стратегии развития работодателя». Законопроектом предлагается исключить дискриминацию и установить для всех сотрудников общие основания увольнения, предусмотренные ТК РФ, а не самим договором, как это было ранее.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

