Глава Карелии разрешил походы, открыл Соловки и Валаам

Постановление было подписано главой республики накануне, в открытый доступ он выложил его 15 июня на своей странице в соцсети. Он ввел обязательный масочный режим в общественных местах, полностью восстановил работу общественного транспорта, но оставил под запретом любые массовые мероприятия численностью больше 10 человек.

Артур Парфенчиков, возглавляющий Республику Карелию, ослабил коронавирусные ограничения. Он разрешил туристам ехать на Валаам и Соловки (которые вообще-то входят в состав соседнего региона — Архангельской области), а также ходить в походы.

Основные пункты обновленного «коронавирусного» постановления касаются туристов. Парфенчиков разрешил посещать Соловецкие острова, но обязательно в масках, также открыл Валаам. Уточняется, что к монастырю в Ладожском озере пустят не всех. Предельную численность посетителей должна установить Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения республики. Остров ежегодно посещают около ста тысяч паломников и туристов; судя по сообщениям СМИ, эта цифра не меняется уже несколько лет, официальная статистика не публикуется. Среди тех, кто организует паломнические поездки на Валаам, в том числе Александро-Невская лавра.

Кроме того, разрешены походы по всей республике, но с условием ночевок в палатках вне населенных пунктов.

В Карелии зафиксировано 802 случая заражения, за все время пандемии скончались два человека.