Роспотребнадзор запретит грязные яйца, мятые консервы и зеленую картошку. Ведомство подготовило новые санитарно-эпидемиологические правила
Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических правил сроком действия до конца 2030 года. В них указаны требования к размещению торговых объектов и их территории, организации водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения, к самим помещениям торговых объектов, посуде, инвентарю, перевозке, условиям реализации, содержанию территории, помещений и оборудования и, наконец, к личной гигиене работников.
Проект постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6……«Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию» был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 11 июня.
Согласно документу, продавцы не смогут взвешивать товар без упаковки, продавать упавшие на пол продукты, продавать яйца в тех же секциях, что и неупакованный товар. Нельзя будет и упаковывать пищевые продукты под вакуумом. Также будет запрещено принимать для продажи мятые консервы, загнившие овощи и фрукты, позеленевший картофель, яйца с грязной скорлупой и непотрошенную птицу. Хлеб в объектах мелкорозничной торговли нужно будет продавать только упакованным.