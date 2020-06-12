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12.06.2020 11:20
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Роспотребнадзор запретит грязные яйца, мятые консервы и зеленую картошку. Ведомство подготовило новые санитарно-эпидемиологические правила

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических правил сроком действия до конца 2030 года. В них указаны требования к размещению торговых объектов и их территории, организации водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения, к самим помещениям торговых объектов, посуде, инвентарю, перевозке, условиям реализации, содержанию территории, помещений и оборудования и, наконец, к личной гигиене работников.

Проект постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6……«Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию» был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 11 июня.

Согласно документу, продавцы не смогут взвешивать товар без упаковки, продавать упавшие на пол продукты, продавать яйца в тех же секциях, что и неупакованный товар. Нельзя будет и упаковывать пищевые продукты под вакуумом. Также будет запрещено принимать для продажи мятые консервы, загнившие овощи и фрукты, позеленевший картофель, яйца с грязной скорлупой и непотрошенную птицу. Хлеб в объектах мелкорозничной торговли нужно будет продавать только упакованным.

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Комментарии (16)

Modest_5e4ce41f7533b
В ответ в продаже появятся позолоченные яйца. Да, не для каждого, но чистота идеальная.
Якоб Рихтер
Упакованный хлеб?
Это прощай мини-пекарни, чтоле?
Cashmare
Ну своих-то яиц у рпн нет...
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