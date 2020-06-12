Роспотребнадзор запретит грязные яйца, мятые консервы и зеленую картошку. Ведомство подготовило новые санитарно-эпидемиологические правила

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических правил сроком действия до конца 2030 года. В них указаны требования к размещению торговых объектов и их территории, организации водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения, к самим помещениям торговых объектов, посуде, инвентарю, перевозке, условиям реализации, содержанию территории, помещений и оборудования и, наконец, к личной гигиене работников.



Проект постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6……«Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию» был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 11 июня.

