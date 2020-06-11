Путин назначил Евгения Негрозова начальником Главного следственного управления петербургского полицейского главка
Место начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области перестало быть вакантным. Владимир Путин назначил на эту должность полковника юстиции Евгения Негрозова. Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня.
В конце февраля стало известно о том, что начальник Главного следственного управления главка Олег Андропов написал рапорт об уходе. После этого силовой и деловой мир Северной столицы разделился на два лагеря. Первые были уверены, что место ушедшего займёт его заместитель, начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности полковник юстиции Евгений Негрозов. Их оппоненты ставили на то, что пост начальника ГСУ достанется начальнику Следственного управления УВД по Южному административному округу ГУ МВД Москвы полковнику юстиции Александру Ромашкину.