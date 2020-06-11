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11.06.2020 19:59
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Путин назначил Евгения Негрозова начальником Главного следственного управления петербургского полицейского главка

Место начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области перестало быть вакантным. Владимир Путин назначил на эту должность полковника юстиции Евгения Негрозова. Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня.

В конце февраля стало известно о том, что начальник Главного следственного управления главка Олег Андропов написал рапорт об уходе. После этого силовой и деловой мир Северной столицы разделился на два лагеря. Первые были уверены, что место ушедшего займёт его заместитель, начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности полковник юстиции Евгений Негрозов. Их оппоненты ставили на то, что пост начальника ГСУ достанется начальнику Следственного управления УВД по Южному административному округу ГУ МВД Москвы полковнику юстиции Александру Ромашкину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

261224401
Всё-таки, иногда интересно, как обстоят дела в чемпионате по подковёрной борьбе силовых ведомств Санкт-Петербрурга... да и неформальный Питер Евгений Владимирович душевно живописует... из заголовка содержание следует, а кому не то - могут не читать...
Samal_5e4d4df31fec5
нам обывателям какая разница кто там будет начальником и то у ментов там за тёрки меж собой? Ещё и жирным новость выделена. КАПСОМ ещё напишите...
kagemusha
Объясните Вышенкову что новости про полицию, выражаемые в описание противоборства "соперничающих" (!) "лагерей" (!!!) смотрятся как разборки бандитских группировок. Понятно что старую собаку новым трюкам не обучишь, но давайте цивилизованее штоле.
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