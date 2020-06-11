За истерзанного собакой младенца будет отвечать его мать. Неделю назад она уже получала протокол за неисполнение обязанностей

Нападение джек-рассел-терьера на младенца из Сестрорецка стало уголовным делом об оставлении в опасности. Полиция Курортного района считает, что в случившемся виновата 30-летняя мать ребёнка.



Об этом 11 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В главке отметили, что в ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.



О чудовищном случае «Фонтанка» писала днём ранее. Тогда стало известно, что в Педиатрический университет поступил грудничок, появившийся на свет месяц назад. Врачи зафиксировали перелом бедра, рваные раны по всему телу. Выяснилось, что его дома покусала собака, по размерам примерно с самого ребёнка.

