В Псковской области 11 июня ликвидируют последствия вчерашней непогоды, а МЧС уже предупреждает о новом неблагоприятном явлении — о грозах и ливнях.



На территории двух районов, Бежаницком и Локнянском, вчера вечером ветер повалил около 300 деревьев, в посёлке Фишнево повреждены кровли 20 жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Видеозапись урагана опубликовал паблик «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»: деревья гнутся к самой земле, а дорожный знак дрожит, как осиновый лист.

