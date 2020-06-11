Всё как в белом тумане: ураган на Псковщине вырывал деревья с корнем, а крыши с домов снимал со стропилами
В Псковской области 11 июня ликвидируют последствия вчерашней непогоды, а МЧС уже предупреждает о новом неблагоприятном явлении — о грозах и ливнях.
На территории двух районов, Бежаницком и Локнянском, вчера вечером ветер повалил около 300 деревьев, в посёлке Фишнево повреждены кровли 20 жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Видеозапись урагана опубликовал паблик «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»: деревья гнутся к самой земле, а дорожный знак дрожит, как осиновый лист.
Жесть по-Псковски / vk.com
«В основном стихия затронула деревни Фишнево, Аполье и окружные деревни. Это самый эпицентр. Повалены деревья, очень много поврежденных строений, в основном частных домов, — цитирует Псковская лента новостей слова главы района Сергея Михеева. — Ситуация сложная, но работаем. Дороги пытаемся восстановить и восстановим. С электроэнергией сложнее. Порядка 30–40 населенных пунктов осталось без света. Энергетики докладывают, что на устранение последствий брошены дополнительные силы.
В Фишнево ураган с огромными градинами бушевал минут 15–20, вспоминают местные жители. Всё было как в белом тумане, потом ещё час был невиданный ливень с грозой. «Дом моих родителей оказался, по всей видимости, как раз в эпицентре урагана, — рассказал ПЛН житель Санкт-Петербурга Сергей Никандров. — С крыши дома ветром полностью сняло шифер и поломало стропила. На участке с корнем вырвало деревья, сломало две теплицы. Крыша бани тоже осталась без шифера».
Глава Локнянского района Нина Степанова отметила, что к утру 11 июня без света оставались 13 крупных деревень и четыре улицы поселка Локни. К кладбищу не подойти, невозможно даже посчитать, сколько разбито памятников и оград. Его расчищают лесозаготовители, людей и технику туда направил Локнянский хлебокомбинат.
В Петербурге, напомним, вчера тоже была впечатляющая грозовая буря. Градины также достигали размеров яйца. К счастью, обошлось без значительного ущерба.