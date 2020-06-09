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09.06.2020 21:19
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"Всем волонтерам спасибо, все свободны. И «подорожник» - на бочку"

У «антивирусных» волонтеров спешно изымают бесплатные проездные. Как сэкономить сотню, потеряв лицо, теперь знают в Смольном.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

Смольный после объявления отмены режима обязательной самоизоляции для пожилых оперативно озаботился возвратом и льготных проездных, которые выдали медикам, соцработникам и волонтерам. Последним, по крайней мере в двух районах, дали всего два дня, чтобы вернуть в штаб на Васильевском острове либо сами «Подорожники», либо деньги за носитель. После того, как ситуация выплеснулась в публичное пространство, срок продлили до 14 июня.

В открытых источниках 9 июня опубликовали скрин сообщения из координационного чата волонтеров, которые помогают пожилым петербуржцам в период пандемии COVID-19. Согласно ему, всем добровольцам в течение двух дней настоятельно рекомендовали сдать в Центр городских волонтеров выданные льготные проездные либо деньги за носитель — 60 рублей. Времени дали всего два с половиной дня — 9, 10 и утро 11 июня, штаб располагается на Васильевском острове и работает до 21.00. В комментариях заговорили о крохоборстве городских властей.


«Фонтанка» подробно рассказывала о растянутом во времени аттракционе коронавирусной щедрости от Смольного. Льготы на проезд для всех учащихся и пенсионеров отменили с начала апреля — одновременно с обязательной самоизоляцией для всех старше 65 лет. Попутно задели почетных доноров и участников боевых действий. При этом пожилые врачи продолжали ездить на работу, а волонтеры — к тем самым запертым представителям группы риска. Комитет по транспорту, недолго думая, начал метать бесплатные «Подорожники» на стол — то есть в ответственные комитеты; те начали собирать заявки со своих «подведов». Эта административная лесенка привела к тому, что до медиков пластиковые карты добирались долго.

Но вот с 1 июня петербуржцам вернули все льготы на проезд, а горожанам из категории 65+ разрешили покидать дома, хотя и не рекомендовали. Чем на практике обязательный порядок отличается от рекомендательного, нагляднее всего показывает как раз ситуация с бесплатными проездными у волонтеров: пожилых по-прежнему просят не выходить на улицу, но у волонтеров - помощь которых до сих пор востребована, пусть и не так критично - отбирают единственное, чем власти города как-то помогли им в работе с немощными, одинокими стариками, оказавшимися незащищенными.

Помимо рачительности Смольного в отношении проездных, теперь обсуждают также - не рано ли чиновники лишают бесплатного проезда этих добровольцев: пандемия еще не побеждена, хотя о том, что пик пройдет, объявили еще в конце мая. Конечно, голосование за изменения в Конституции пройдут не на фоне негативной статистики, но накануне межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в майском отчете опубликовала прогноз о пике смертности в конце июня, а день спустя объяснили, что это график некой тестовой модели, и к Петербургу отношения точно не имеет.

Сами волонтеры оценивают объем поступающих сейчас заявок по разному. Кто-то говорит, что с наступлением лета их число уменьшилось примерно на треть, другие констатировали спад с наступлением теплых дней, третьи сообщили, что «поток заявок тот же, а люди устали помогать».

Ниже - пример из сегодняшнего: " Всем привет. Я волонтер из Центрального р-на, сейчас, мало заявок, есть волонтёр-мужчина, который может переключиться на работу с больными? После вы не сможете ходить по заявкам 2 недели.

В среду 10.06 нужна помощь в ГКБ 15 в транспортировке больных. СИЗ выдадут.

Нужны: паспорт, медкнижка. справка о том что не болеете ковидом( если есть)
Авангардная, 4. Занятость с 9 до 14 часов. Напишите https://vk.com/id_anastasiaa99

Там нужна физическая сила, пациенты бывают по 80-100кг, перетаскивать их с носилок на носилки, загружать в скорые и выгружать, они ездят в соседний корпус на КТ. Попотеть придется. Может поучаствовать и девушка по мере сил, есть пациенты на каталках, всем нужно доброе слово "даже самая простая помощь, является неоценимым вкладом в обеспечение душевного равновесия пациентов, находящихся в стрессовой ситуации", это не просто слова, это чья-то жизнь. Пациенты тяжелые, нужно быть готовыми к тому, что не все могут перенести перевозку в прямом смысле. Максимальная защита, бдительность, внимательность, сохранят ваше здоровье, с этим проблем быть не должно.

Для справки: Всего с 27 марта на портале #мывместе было зарегистрировано 4406 петербургских волонтеров. Аккредитовали 3050 человек: они прошли обучение и выполнили почти 20 тысяч заявок. «Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, какие разные люди откликнулись в тяжелое для многих время и делали одно доброе дело, помогая оставленным на самоизоляции пожилым: это и студенты, и оказавшиеся в неожиданном отпуске, и работающие, но нашедшие силы на помощь, (им те же самые «Подорожники» были необходимы, чтобы добраться до адреса) и предприниматели, которые обходились собственным Porsche. Задачи они тоже выполняли различные — от доставки продуктов и лекарств до выгула собак. И, если уж на то пошло, просьбы принести продуктов с пометкой - "денег нет" поступали ежедневно.

Известие о сборе проездных снабдили пугающим напоминанием, что «за невыполнение обязательств наступает административная ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». Впрочем, так категоричны были не все кураторы добровольческого движения. Кого-то просто просили сдать карточку или 60 рублей, некоторые и вовсе договорились о переводе средств, так как это проще, чем «гонять кого-то в штаб».

Как рассказали волонтеры, с которыми удалось поговорить «Фонтанке», вечером 8 июня известие о необходимости сдать проездные, да еще так оперативно, вызвало возмущение: хотя бы потому, что не у всех есть возможность доехать до штаба. В ответ недовольным напомнили, что карточки-то выдавались под расписку и обязательство возврата.

По словам собеседников редакции, процесс раздачи и возврата проездных выстроен недостаточно гладко, это породило и некоторые коллизии. В частности, ряд волонтеров заполняли расписку за получение карточки, в которой указано, что в случае невозврата проездного получателю предстоит вернуть его полную стоимость. Не только носителя, но и ресурсов, в общей сложности 3110 рублей. Хотя на практике волонтеры не столкнулись с необходимостью возврата этой суммы, но в редакцию прислали переписку с куратором, который припугнул именно этой карой. Между тем, порядок их выдачи и использования, утвержденный комтрансом, предусматривает иное. За возврат отвечает орган исполнительной власти, получивший карточки. В случае утери или повреждения возврату подлежит только стоимость носителя — все те же 60 рублей.

Пресс-секретарь городского центра волонтеров в ответ запрос «Фонтанки» заявил, что не уполномочен комментировать ситуацию и направил корреспондента в комитет по молодежной политике. Там, в свою очередь, проинформировали, что волонтерам акции «Мы вместе» выдали 1569 проездных, сегодня 960 билетов остаются на руках, остальные сданы в комтранс. Вообще-то комитет по молодежной политике в конце мая направил коллегам из транспортного блока запрос на продление льготного периода до 30 июня. И получил ответ, что срок действия проездных был установлен на время сохранения режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. А его отменили с 1 июня.

Уже к вечеру сегодня волонтеры поделились новостью: сдачу проездных продлили до 14 июня.

Как оправдывают свое отношение к пластиковому носителю в комтрансе, в общей сложности по заявкам исполнительных органов выдано около 43 тыс. безденежных проездных билетов, по большей части они переданы в комитет по здравоохранению. «Порядок выдачи и использования предусматривает, что безденежный проездной документ возвращается пользователем в тот орган власти, который его выдал, в указанные им сроки либо на основании уведомления комитета по транспорту, - говорят в комтрансе. - Перед выдачей билета пользователь должен быть ознакомлен с обязанностями и запретами на его использование».

Комтранс, по данным «Фонтанки», действительно написал письмо, где просил обеспечить возврат «Подорожников» в срок до 11 июня. Письмо ушло в 4 комитета: комздрав, комитет по молодежной политике, комитет по вопросам законности и комитет по соцполитике.

Ирина Корбат, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

ithinkmann
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Гость
Устали помогать?!
ChiTatel
С таким мерзким и мелочным подходом , чинуши не наберут желающих помогать, если не дай Бог, прогнозируемая «вторая волна» все же случится. Дальновидность на уровне нуля.
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