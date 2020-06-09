Об инциденте накануне написало местное издание «БрянскToday» , а уже 9 июня история приобрела широкую огласку. Рой записал видео в салоне такси.

Водитель, подключённый к системе «Яндекс.Такси», наотрез отказался везти второкурсника Брянского университета имени Петровского. Вероятно, проблема заключалась в том, что Рой (так зовут молодого человека) приехал в Россию из Конго.

— Состояние мне его не нравится, я его не повезу, — говорит в начале видео водитель, вероятно, объясняя, почему он обычно отказывается возить пассажиров.

— Вот так просто? Так что, вы не хотите меня везти, потому что коронавирус, да? — спрашивает ведущий съемку.



— Да, — отвечает таксист.



— Так что, я коронавирус, да?



— При чем тут вы, я просто выборочно... Если мне человек не нравится, я его не везу, — продолжает водитель.



— Как не нравится? Вы расист, да? — спрашивает молодой человек.



— Конечно, да, — говорит таксист.



— Вы расист, да? — повторяет студент.



— Да, — еще раз подчеркивает водитель.

