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09.06.2020 10:25
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Таксист из Брянска отказался везти темнокожего студента и согласился с определением «расист»

Водитель, подключённый к системе «Яндекс.Такси», наотрез отказался везти второкурсника Брянского университета имени Петровского. Вероятно, проблема заключалась в том, что Рой (так зовут молодого человека) приехал в Россию из Конго.

Об инциденте накануне написало местное издание «БрянскToday», а уже 9 июня история приобрела широкую огласку. Рой записал видео в салоне такси.

— Состояние мне его не нравится, я его не повезу, — говорит в начале видео водитель, вероятно, объясняя, почему он обычно отказывается возить пассажиров.

— Вот так просто? Так что, вы не хотите меня везти, потому что коронавирус, да? — спрашивает ведущий съемку.

— Да, — отвечает таксист.

— Так что, я коронавирус, да?

— При чем тут вы, я просто выборочно... Если мне человек не нравится, я его не везу, — продолжает водитель.

— Как не нравится? Вы расист, да? — спрашивает молодой человек.

— Конечно, да, — говорит таксист.

— Вы расист, да? — повторяет студент.

— Да, — еще раз подчеркивает водитель.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Теперь таксисту в район где проживают афробрянцы дорога заказана .
Gregory Skidan
Как будто "расист" - это что-то плохое. :)
На самом деле таксист зря легко повелся, мог бы сказать, например, что от него дурно пахнет, и грязнулю он не повезет из-за того, что придется потом мыть авто.
hal9000
Они этим определением -Расист права начинают качать..он же сказал не нравится не везёт ..)..негр таким оборзевшим тоном разговаривает...надо было ему морду набить..
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