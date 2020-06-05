Город нашел нового арендатора для помещений на Невском, из которых выселили «Петербургское агентство недвижимости»
Компания «Сириус» приобрела на аукционе право арендовать помещения на Невском проспекте, д. 62, литера А. Об этом 5 июня сообщают в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга.
Торги проводились на электронной площадке Российского аукционного дома, в них приняли участие два претендента. Победителем стало ООО «Сириус», предложившее платить за аренду объекта 56,2 млн рублей в год.
Срок аренды по договору составляет 10 лет. За это время пользователь помещений площадью 2026,1 кв. м принесет городскому бюджету более 500 млн рублей, отмечают в Смольном.
С 1999 года этот объект арендовало АО «Петербургское агентство недвижимости». С ним у города был заключен договор до 2043 года, но из-за задолженности по аренде компанию выселили. КИО намерен взыскать долг (86,6 млн рублей) через суд, в том числе в рамках дела о банкротстве фирмы.
«Петербургское агентство недвижимости» связывают с экс-совладельцем Балтийского банка, миллиардером Андреем Исаевым. В 2019 году кредитная организация закрылась, а против Исаева возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Банкира объявили в розыск.