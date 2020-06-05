Город нашел нового арендатора для помещений на Невском, из которых выселили «Петербургское агентство недвижимости»

Компания «Сириус» приобрела на аукционе право арендовать помещения на Невском проспекте, д. 62, литера А. Об этом 5 июня сообщают в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга.

Торги проводились на электронной площадке Российского аукционного дома, в них приняли участие два претендента. Победителем стало ООО «Сириус», предложившее платить за аренду объекта 56,2 млн рублей в год.

Срок аренды по договору составляет 10 лет. За это время пользователь помещений площадью 2026,1 кв. м принесет городскому бюджету более 500 млн рублей, отмечают в Смольном.