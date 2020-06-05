Ночуют в палатке и работают на стройке. Как застрявшие петербуржцы живут за границей три месяца

Петербургские туристы, застрявшие по всему миру уже на три месяца, живы. Одни устроились на работу во Вьетнаме, другие ночуют в палатках прямо у Ганга, третьи сменили четыре дома в новозеландской деревне. Как выяснила «Фонтанка», домой уже хотят не все.

Фото: Fabio Sasso/ZUMA Wire/ТАСС

Просьбы о помощи в возвращении на родину до «Фонтанки» доносились еще до закрытия границ — от петербуржцев, которые застряли в Индонезии, Занзибаре, на островах Кука. Дальше начались вывозные рейсы, за которые нужно было платить живые деньги — в среднем 30–35 тысяч рублей. Сначала эвакуировали туристов из экзотических стран, потом самолеты отправились из Европы. 5 июня в дороге домой наконец-то застрявшие в Латинской Америке.

Последний рейс можно называть настоящим разрушителем границ. Не только государственных, но и воображения. Сначала самолет авиакомпании Azur Air примет на борт туристов, застрявших в Бразилии, дальше вместе с ними отправится в Аргентину, к этому моменту в самолете окажется уже примерно 280 человек, которые дружно заедут за 62 застрявшими соотечественниками в Чили, после чего они распахнут двери для 79 туристов на Кубе и, наконец, приступят к 12-часовой дороге в Москву. Понять, как сильно российским туристам хочется домой после почти трех месяцев жизни на чужбине, можно, подсчитав общее время пути на этом рейсе из Бразилии. Туристы согласились провести в воздухе 25 часов и совершить по четыре посадки и взлета.



Но некоторых застрявших не тешат даже замысловатые рейсы, выдуманные российским правительством. О вывозе туристов из той же Мексики, Гватемалы, Австралии и Новой Зеландии ничего не известно. Всего же, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, к концу мая за границей насчитывалось 25,2 тысячи застрявших россиян. «Фонтанка» связалась с земляками и узнала, где они живут, чем занимаются и почему до сих пор не вернулись в Россию.

«С этой секунды и до понедельника выход на улицу запрещен». Гватемала

Сегодня обычный день петербурженки Ольги Набоковой начинается с занятий пилатесом по скайпу. Дальше она либо дает онлайн-уроки итальянского, либо редактирует. С работой ей повезло — она гид и переводчик. «Одному москвичу, который тоже застрял в Гватемале, нужно работать полный рабочий день. Он встает в 2 часа ночи и начинает работать, потому что в Москве в этот момент только 11 утра, — рассказывает она. — Но я вижу некоторых людей, у которых дел нет, и это зрелище довольно печальное. Потому что, ну, ты сходил выпил кофе, зашел в супермаркет, купил еды… а дальше что?»



В Гватемалу Ольга попала в середине февраля, обратный билет был на 1 апреля. Карантин застал ее в небольшом городке Ливингстон, выбраться из которого можно было только по воде, нелегально и на дне лодки. Она это сделала, а после сотрудник посольства довез ее до города Антигуа, неподалеку от столицы, но на этом содействие в возвращении на родину закончилось. Если только не считать таковым письма со ссылками на благодарности вернувшихся в Россию туристов и новости, которые Ольга регулярно получает от российского представительства по электронной почте.

На днях петербурженке пришлось переехать в маленький хостел с не очень стабильным wi-fi и тонкими стенами. Теперь во время занятий по скайпу ее ученики иногда слышат, как поют соседи, хотя в остальном условия сносные. Больше всего неудобств — от гватемальского президента Алехандро Джамматтеи. Во-первых, закрыто сообщение между городами, а во-вторых, он, по словам Ольги, постоянно меняет режим комендантского часа: запрет на выход из дома начинается то в 4 часа дня, то в 6, то в 5, отслеживать это приходится в местной газете Prensa Libre, читая новости на чистом испанском и обращаясь за уточнениями к сотрудникам хостела.



Вместе с Ольгой в Гватемале еще два десятка российских туристов. Поскольку вывозного рейса нет, единственный путь домой лежит через сухопутную границу с Мексикой. Там открыто авиасообщение, но даже если купить билеты оттуда, придется сыграть в лотерею. «Иногда президент Гватемалы предупреждает чуть заранее об ограничениях, но бывает и так, что он выходит в телевизор и говорит: «С этой секунды и до понедельника выход на улицу запрещен». Один раз у нас парень из-за этого не попал на свой рейс из Мексики», — говорит Ольга. Зато благодаря президенту в стране улучшилась эпидемиологическая обстановка. По крайней мере, формально. В один момент он пригрозил ввести полный локдаун на 15 дней, если число заболевших в стране за день превысит 400. И, по странному совпадению, со следующего дня оно начало снижаться.

«Только мыть руки и соблюдать социальную дистанцию». Новая Зеландия

Зато почти все ограничения уже сняли в Новой Зеландии — там и в Австралии осталось больше сотни наших соотечественников. Петербуржцы Владислав и Рената Фоминых живут в поселке и путешествуют по округе с застрявшими по соседству с ними русскоязычными блогерами. До ближайшего продуктового гипермаркета час ходьбы, про коронавирус напоминают только рекомендации почаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.



«Конечно, может показаться, что у нас все прекрасно. Но тяжело, когда все время думаешь, что ты здесь на птичьих правах, и мы понимаем, что, как откроют границы, нужно будет рвать. К тому же часто приходится менять жилье, мы за время карантина переехали 4 или 5 раз», — говорит Владислав.

Их мартовское путешествие пошло не по плану, когда внезапно отказались заселять в отель. До вылета домой оставалось буквально три дня, один из транзитных рейсов — из Сингапура в Москву — уже отменили. Владислав придумал обходной путь, но улететь уже было почти невозможно: билеты меняли на ваучеры, мест на внутренние рейсы до международного новозеландского аэропорта не было. Арендодатель машины требовал вернуть транспортное средство, так что пара выдвинулась в город возле аэропорта. Из-за ограничений принять гостей согласился только отель Hilton. Поначалу семья день за днем продлевала бронирование номера на сутки, но потом надежды на эвакуационный рейс не осталось, и стало понятно, что нужно экономить.



Жилье подешевле нашлось за городом. Формально общественный транспорт работал только для сотрудников скорых и пожарных, но водитель подобрал россиян на остановке и довез до поселка. Семья нашла у местных недорогой б/у ноутбук, хотя из-за разницы во времени связываться с офисом оказалось сложно. Повезло, что работодатель пошел бедолагам навстречу и сохранил зарплату. Но Владислав говорит: оценивать свою удачу и радоваться внезапно упавшему на голову приключению он будет только из дома в Петербурге. Через сколько месяцев это произойдет, пока совсем не ясно.

«Несколько дней живут на улице под полиэтиленовым навесом». Индия

Если до Новой Зеландии и Гватемалы с марта не долетело ни одного российского самолета, то Индии в этом плане повезло. Полторы тысячи туристов уже вернулись оттуда в Россию. Но далеко не у всех были 50 тысяч рублей на билеты, так что там своего самолета ждут еще 2,5 тысячи сограждан. Право на доступный рейс домой среди них отстаивает и петербуржец Степан Христов.

В Индии ему пришлось несладко. Он там с середины февраля, и не так давно выбрался из полуторамесячного заточения в отеле. Все начиналось с ночного объявления от сотрудников — что, мол, карантин, и с завтрашнего дня на улицу нельзя будет выходить в течение суток. «Я подумал: ну, почему бы не устроить себе один очистительный день и ничего не поесть? А в конце следующего дня объявили, что карантин продлевают еще на трое суток. В итоге три дня я ничего не ел, потом начал договариваться с сотрудниками, чтобы они приносили мне продукты с рынка», — рассказывает петербуржец.



Но даже когда власти ослабили режим ограничений, в гостинице не спешили отказываться от неплохих доходов с содержания туристов. Попытку Степана сходить на рынок за продуктами пресекли силой, на что тот включил информационную атаку в соцсетях и СМИ, но снова получил ответ от хозяев — они отключили ему Интернет. После многочисленных звонков в полицию, посольство и МИД Степана все-таки отпустили, предварительно выбив, в буквальном смысле слова, из него деньги за все недели проживания. «Пришли десять полицейских и сказали: «Либо заплатишь, либо массаж палками получишь», — вспоминает Степан.

Теперь он живет у друга из Бразилии. Вместе с другими застрявшими они сейчас пытаются сами организовать рейс из Дели по более доступным ценам. Надежда вернуться в этом месяце будет, если наберется 300 человек, но пока нашлось только 150. По его словам, у некоторых застрявших уже совсем закончились деньги. Правительство обещало присылать туристам по 2400 рублей за каждый день незапланированного отпуска — для всех, у кого есть обратные билеты с датой вылета до 31 мая, — но застрявшие в разных странах как один говорят: чтобы лишиться помощи, было достаточно сделать одну ошибку в анкете на сайте «Госуслуг». На этой неделе к Степану обратились пять россиян, которые уже несколько дней живут на улице под полиэтиленовым навесом. «Говорят, что звонили в посольство, в помощи им отказали и посоветовали разбираться в своей ситуации самим, — уверяет он. — Но вроде им даже нравится, красивый вид. Кофе варят, печеньки едят, купаются в Ганге. Нормально, если не считать, что это происходит в «палатке» в центре города».

«Устроился подрабатывать на стройку». Вьетнам

Такая же ситуация во Вьетнаме — самолета домой ждут сотни российских туристов. Обратные рейсы были, но по 400 евро. Да и попасть в списки на них не всегда получается. «Во Вьетнаме несколько консульств. В местных чатах застрявших писали, что в одном из них консул вообще пропал три недели назад. Ему списки нужно составлять, а никто не знает, где он», — рассказывает петербуржец Михаил Вронский.

За три с половиной месяца жизни на чужбине он успел провести несколько ночей в шезлонге под открытым небом, лишиться российского паспорта и поработать на местных стройках. Обратного билета не было — с конца прошлого года он находился в велопутешествии по Азии. Закрытие границ застало его с друзьями во Вьетнаме, когда он ждал перелета в Тайвань в небольшом городке почти в полутора тысячах километров от столицы.

Внезапно власти остановили сообщение между городами, а местные жители из-за тревожных сообщений из Италии стали опасаться белых — при встрече на улице просили надеть маску, проверяли температуру на входе в магазины, пару раз даже разворачивали в дверях заведений. А тут еще правительство обязало гостиницы передавать полиции данные обо всех иностранцах. «С одного места выгнали, в другом пытались цену сильно поднять. Еще в одном приняли, а после того, как всекли, что нужно нас для полиции регистрировать, — слились. Но вдруг мы зашли в отель, где на стене висел Иисус. Я по приколу перекрестился, на нас посмотрели и согласились поселить на месяц, да еще со скидкой в 50 %», — вспоминает Михаил. Дальше у него обчистили рюкзак, а потом угнали байк, который он брал в аренду под залог своего российского паспорта. «С хозяином порешали так: я отдал ему деньги, чтобы он не обращался в полицию. А он сказал: «Найдешь деньги — возвращайся за паспортом».

Сейчас Михаил уже не особо стремится домой в Россию. Он говорит, что во вьетнамском карантине было не так уж плохо — власти раздавали одежду и продукты всем нуждающимся, буддисты и католики устраивали в местной столовой бесплатные вегетарианские завтраки. Да и маски, за ношением которых полиция строго следила, продавались по завидным для петербуржцев ценам: упаковка из 10 штук стоила всего доллар.

К тому же он решил проблему с деньгами, найдя подработку на местных стройках. «Семья у меня небогатая, и мне не могут высылать деньги. Приезжие из Европы тоже работают, молодежь здесь устраивается в бары. Но вот от русских туристов, в основном, слышны нытье и жалобы: «как же все плохо, мы не можем уехать, никто не дает денег», и чаще всего они даже не пытаются куда-то устроиться», — говорит Михаил. После открытия границ он планирует продолжить путешествие по миру.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

