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04.06.2020 11:05
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В ДТП со скорой в центре Петербурга пострадал врач. BMW управлял парень 19 лет

Ночное ДТП с каретой скорой помощи в центре Петербурга оказалось серьёзным.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району, 4 июня около 0:40 на Московском проспекте, 16, у пересечения с набережной Фонтанки, BMW, по предварительной версии, двигался на запрещающий сигнал светофора и ударил «Форд» скорой медицинской помощи. Легковой машиной управлял парень 2001 года рождения (ему 18 или 19 лет), скорой — мужчина 1969 года рождения.

На фотографиях с места аварии видно, что обе машины сильно повреждены, BMW впечаталась в столб.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Ехавший в легковушке человек в «ДТП и ЧП» рассказывал, что в их машине все целы. Однако пострадавший есть. Это врач скорой помощи, мужчина. В состоянии лёгкой степени тяжести он был доставлен в больницу.

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Комментарии (7)

Zloi_prohozhiy
этой малолетке не БМВ водить, а тележки у Ашана собирать максимум можно доверить.
Sunset
Какая разница сколько лет водителю бэхи?! Дебилов любого возраста полно.
radon
Тот самый случай,когда жалеешь что водитель не скончался на месте!
-Совершенно с вами согласен!
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