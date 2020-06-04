Ночное ДТП с каретой скорой помощи в центре Петербурга оказалось серьёзным.



Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району, 4 июня около 0:40 на Московском проспекте, 16, у пересечения с набережной Фонтанки, BMW, по предварительной версии, двигался на запрещающий сигнал светофора и ударил «Форд» скорой медицинской помощи. Легковой машиной управлял парень 2001 года рождения (ему 18 или 19 лет), скорой — мужчина 1969 года рождения.

На фотографиях с места аварии видно, что обе машины сильно повреждены, BMW впечаталась в столб.