В ДТП со скорой в центре Петербурга пострадал врач. BMW управлял парень 19 лет
Ночное ДТП с каретой скорой помощи в центре Петербурга оказалось серьёзным.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району, 4 июня около 0:40 на Московском проспекте, 16, у пересечения с набережной Фонтанки, BMW, по предварительной версии, двигался на запрещающий сигнал светофора и ударил «Форд» скорой медицинской помощи. Легковой машиной управлял парень 2001 года рождения (ему 18 или 19 лет), скорой — мужчина 1969 года рождения.
На фотографиях с места аварии видно, что обе машины сильно повреждены, BMW впечаталась в столб.
Ехавший в легковушке человек в «ДТП и ЧП» рассказывал, что в их машине все целы. Однако пострадавший есть. Это врач скорой помощи, мужчина. В состоянии лёгкой степени тяжести он был доставлен в больницу.