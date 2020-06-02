Несколько автомобилей сгорели ночью и утром 2 июня в Петербурге и его окрестностях.

Сначала, около половины второго, вспыхнул «Пежо» на улице Мичурина, 30, в Павловске. Два пожарных расчёта справились с огнём за полчаса, но спасти автомобиль уже было невозможно. А вот соседний «Пежо» уберегли: у него оплавились только задние фары и бампер, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В 2:45 девять сотрудников МЧС на двух машинах выехали на Чарушинскую улицу, 2, в Красногвардейском районе. Уже в 2:55, по данным ГУ, пожар был ликвидирован. «Опель» и «Ленд Ровер» сгорели полностью, вот что от них осталось.