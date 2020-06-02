«Ленд Ровер» в Петербурге сгорел в труху — так, что узнаваемо только колесо
Несколько автомобилей сгорели ночью и утром 2 июня в Петербурге и его окрестностях.
Сначала, около половины второго, вспыхнул «Пежо» на улице Мичурина, 30, в Павловске. Два пожарных расчёта справились с огнём за полчаса, но спасти автомобиль уже было невозможно. А вот соседний «Пежо» уберегли: у него оплавились только задние фары и бампер, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В 2:45 девять сотрудников МЧС на двух машинах выехали на Чарушинскую улицу, 2, в Красногвардейском районе. Уже в 2:55, по данным ГУ, пожар был ликвидирован. «Опель» и «Ленд Ровер» сгорели полностью, вот что от них осталось.
Автомобили стояли на парковке у жилого комплекса, по всем правилам, рассказывают подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Во время тушения одного из автомобилей при попадании воды на очаг горения местами наблюдалось усиление пламени до яркого белого света, как будто магний горит, непонятно, что так могло гореть. Причина возгорания неясна, но в любом случае, остается посочувствовать автовладельцам, потерявшим свое имущество», — отмечает очевидец Денис. Роман объясняет, что таким образом горит азид натрия и нитрат калия, входящие в состав пиропатронов подушек безопасности: «Ничего сверхъестественного, горит красиво, не спорю, бывает сочетание фиолетового и салатового цветов, достаточно эффектно».
«Это нашу машину подожгли, кто и зачем, выясняем», - пишет Анастасия.
Ещё один автомобиль полыхал утром в Янино рядом с заправкой «Татнефть». Подробностей о нём не сообщается (ГУ МЧС информации не даёт), в «ДТП и ЧП» опубликовали пока только одну фотографию.