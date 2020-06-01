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01.06.2020 09:05
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Пока мама на даче. Почти полмиллиона рублей исчезло из тайника петербурженки во время вечеринки дочери

Крупная сумма денег пропала из тайника петербурженки во время вечеринки несовершеннолетней дочери. 400 тысяч рублей, спрятанные в коробке в гардеробе, не пережили нашествия подростков.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июня, в полицию жительница многоэтажки на Кораблестроителей, 44, обратилась днём накануне. Приехав домой с дачи, заметила, что тайник во время её отсутствия явно кто-то вскрывал. Подозрения подтвердились: денег внутри не осталось. После опроса домашних выяснилось, что за два дня в квартире в девятиэтажке успела побывать компания знакомых дочери — сразу восемь человек.

Специалисты осмотрели место происшествия и забрали коробку на экспертизу: на самодельном сейфе попробуют найти следы вора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

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