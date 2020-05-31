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31.05.2020 16:07
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В Сети появилось видео, на котором Илон Маск поет гимн российской космонавтики. Но это не точно

В Интернете набирает популярность видео, на котором моложавый Илон Маск на чистейшем русском языке поет песню «Трава у дома» голосом вокалиста группы «Земляне» Сергея Скачкова. Этот ролик — дипфейк, лицо основателя «Space X» наложено на изображение гитариста «Землян» Игоря Романова.

Ролик выложен на YouTube-канале Kolpekzad. Илон Маск с его мимикой органично вписан в антураж советской эстрады.

30 мая Илон Маск запустил первый в истории частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon. До этого астронавты NASA доставлялись на орбиту исключительно российскими «Союзами» на протяжении девяти лет. Композиция «Трава у дома» с 2009 года официально считается гимном российской космонавтики.

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Комментарии (7)

AlexZZZ
Я думаю, что Маск улыбнется этому видео. Песня как раз в духе его мечт.
Агроном аэродрома
Deep fake. Но, ничо так получилось. Мене нравится.
Гость
Рагозкину
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