В Сети появилось видео, на котором Илон Маск поет гимн российской космонавтики. Но это не точно
В Интернете набирает популярность видео, на котором моложавый Илон Маск на чистейшем русском языке поет песню «Трава у дома» голосом вокалиста группы «Земляне» Сергея Скачкова. Этот ролик — дипфейк, лицо основателя «Space X» наложено на изображение гитариста «Землян» Игоря Романова.
Ролик выложен на YouTube-канале Kolpekzad. Илон Маск с его мимикой органично вписан в антураж советской эстрады.
30 мая Илон Маск запустил первый в истории частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon. До этого астронавты NASA доставлялись на орбиту исключительно российскими «Союзами» на протяжении девяти лет. Композиция «Трава у дома» с 2009 года официально считается гимном российской космонавтики.