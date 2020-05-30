Шанс для Ромы. Победить лейкоз подростку поможет очень дорогое лекарство

«Сын заболел в конце 2015 года — он сильно похудел, температурил, жаловался на головные боли и боль в ногах. Мы обратились в поликлинику, и педиатр назначил антибиотики от ОРВИ. Но лекарства не помогали, и лишь когда у Ромы взяли кровь на анализ, выяснилось, что случилась беда! В крови у сына обнаружили опухолевые клетки, его положили в больницу на обследование. После пункции костного мозга врачи диагностировали рак крови. Кроме того, у Ромы обнаружили редкую генетическую аномалию — филадельфийскую хромосому, которая ухудшает прогноз. Мы были в шоке, но ни на минуту не сомневались, что вылечим сына!

Сын прошел высокодозную химиотерапию, и рак отступил. Мы думали, что о болезни можно забыть, но в 2018 году лейкоз вернулся. Вылечить Рому должна была пересадка костного мозга, донором для которой стал Ромин папа.



Увы, лейкоз оказался коварным и не сдаётся. Рома уже поборол три рецидива, а сейчас сражается с четвёртым. Единственный шанс на его спасение — лечение современным препаратом из разряда моноклональных антител, но это очень дорогое лекарство, и покупать его нужно самим. Нам удалось собрать часть суммы, но всю просто не потянуть! Умоляем, помогите спасти сына!» Евгения Сергеева, Санкт-Петербург.



Антон Субора, гематолог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):



«В связи с тяжёлым течением болезни Роме требуется проведение терапии лекарственным препаратом блинатумомаб. Это высокоэффективное средство для лечения острых лейкозов, позволяющее добиться полной ремиссии заболевания. Но данный препарат не закупается за государственный счет».

