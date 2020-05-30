Шанс для Ромы. Победить лейкоз подростку поможет очень дорогое лекарство
16-летний Роман несколько лет борется с лейкозом, но болезнь не отступает — произошёл очередной, четвёртый по счёту рецидив. Единственный шанс — лечение современным препаратом. Только стоит лекарство более 4,5 миллиона рублей и государством не оплачивается.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Рома Васильев, 16 лет.
Острый лимфобластный лейкоз.
Требуется лекарство. Стоимость 4 537 016 руб. Собрано 2 905 194. Не хватает 1 631 822 руб.
«Сын заболел в конце 2015 года — он сильно похудел, температурил, жаловался на головные боли и боль в ногах. Мы обратились в поликлинику, и педиатр назначил антибиотики от ОРВИ. Но лекарства не помогали, и лишь когда у Ромы взяли кровь на анализ, выяснилось, что случилась беда! В крови у сына обнаружили опухолевые клетки, его положили в больницу на обследование. После пункции костного мозга врачи диагностировали рак крови. Кроме того, у Ромы обнаружили редкую генетическую аномалию — филадельфийскую хромосому, которая ухудшает прогноз. Мы были в шоке, но ни на минуту не сомневались, что вылечим сына!
Сын прошел высокодозную химиотерапию, и рак отступил. Мы думали, что о болезни можно забыть, но в 2018 году лейкоз вернулся. Вылечить Рому должна была пересадка костного мозга, донором для которой стал Ромин папа.
Увы, лейкоз оказался коварным и не сдаётся. Рома уже поборол три рецидива, а сейчас сражается с четвёртым. Единственный шанс на его спасение — лечение современным препаратом из разряда моноклональных антител, но это очень дорогое лекарство, и покупать его нужно самим. Нам удалось собрать часть суммы, но всю просто не потянуть! Умоляем, помогите спасти сына!» Евгения Сергеева, Санкт-Петербург.
Антон Субора, гематолог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):
«В связи с тяжёлым течением болезни Роме требуется проведение терапии лекарственным препаратом блинатумомаб. Это высокоэффективное средство для лечения острых лейкозов, позволяющее добиться полной ремиссии заболевания. Но данный препарат не закупается за государственный счет».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова, WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».