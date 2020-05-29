Новые виды Петербурга. Зачем в городе строят жилье на месте заводов?
Петербуржцы замечают, как на глазах меняется город. Там, где еще вчера были неприглядные промзоны, появляются общественные пространства, современные деловые центры, стильные жилые кварталы. Объясняем, почему на месте фабрик и заводов строят дома.
Зачем застраивать промышленные зоны? Неужели в Петербурге мало земли?
Петербург — огромный город, но свободной для строительства территории в нем действительно почти нет. Около 10% площади мегаполиса (более 6,1 тысячи га) занимают бывшие промышленные зоны. Самые крупные сосредоточены за Обводным каналом и на Выборгской стороне. Вполне логично, что их решили «перепрофилировать», превратив запущенные участки в драйвер развития. Процесс этот называется редевелопментом, и по такому пути уже давно идут европейские столицы.
Редевелопмент — это не «взял и снес», все сложнее. Почему инвесторы берутся за подобные проекты?
Не каждый застройщик может позволить себе заниматься редевелопментом — только крупным и стабильным компаниям это по плечу. И вот почему: согласование документов в таком случае сложное и может длиться не один год. Нужно внести изменения в Генплан: перевести землю в другую «функциональную зону», утвердить высотность будущей застройки. А еще необходимо вписать проект в окружающее пространство, чтобы новые дома органично смотрелись в ландшафте конкретного микрорайона.
Кроме того, на территории бывших петербургских фабрик встречаются исторические памятники, которые нужно сохранить и восстановить, — нередко они впоследствии становятся архитектурным украшением создаваемых кварталов. Например, холдинг Setl Group возводит жилой комплекс «Pulse на набережной»*, занимающий территорию завода «Пигмент» на Октябрьской набережной. Компания отреставрирует и приспособит под общественное пространство и бизнес-центр краснокирпичный корпус здания с дымовой трубой Киновиевского ультрамариного завода Веге.
Преимущества для инвесторов в столь сложных проектах есть, и существенные. Самое главное — прекрасная локация. Многие участки «серой зоны» Петербурга расположены в непосредственной близости к центру города. Есть сложившаяся инфраструктура. Это автоматически повышает уровень жилых комплексов: большинство проектов — именно комфорт и бизнес-класс.
Какие проекты редевелопмента — самые интересные и важные для Петербурга?
Северная столица взяла курс на редевелопмент лет 10 назад, за это время разительные перемены коснулись сотен гектаров городской застройки. И далеко не всегда на месте заводов и складов появилось жилье. Почти половину освободившейся площади заняли бизнес-центры, производственные площадки и общественные пространства.
Все знают, например, Единый центр документов на месте завода «Красный текстильщик» на Синопской набережной. Или ТРК «Галерея», сменивший на Лиговском проспекте пуговичную фабрику Копейкиных. Креативное пространство «Ткачи» преобразило территорию на набережной Обводного канала, где ранее располагалась бумагопрядильная мануфактура. Многие горожане уже побывали в планетарии, что открылся в здании бывшего газгольдера тут же, на Обводном. И уж конечно петербуржцам полюбился каток в возрожденной Новой Голландии. Это, как соглашаются эксперты, самый необычный пример архитектурного «преображения» в городе.
Дизайн инфографики: Екатерина Елизарова
Сколько жилых комплексов появилось в городе благодаря выводу территорий из «серого пояса»?
Больше трех десятков. При этом Невский район — лидер: на него приходится четверть преображенных промышленных площадок. Порядка 20% проектов редевелопмента находится на территории Адмиралтейского района.
Еще одна популярная локация — Красногвардейский район. Уже заселен ЖК «ЗимаЛето» на берегу Большой Охты, что вырос на территории бывшего железобетонного производства объединения «Баррикада». На месте промзоны на Кондратьевском проспекте в Калининском районе построен ЖК «Полюстрово Парк» со школой.
Также активно преображается пространство в Выборгском районе. Ряд участков бывших промышленных территорий на Светлановской площади осваивает Setl Group.
Что построят рядом со Светлановской площадью?
Здесь возведут ЖК «Панорама парк Сосновка»** высокого комфорт-класса от Setl Group. Работы на территории завода, что находится у пересечения проспектов Энгельса и Светлановского, стартовали осенью 2019 года. Здесь уже подготовили строительную площадку и начали забивать сваи. Жилой комплекс высотностью 9-12 этажей планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Территорию не только застроят, но и благоустроят. Проектировщики задумали много интересного: беседки с навесами; так же в планах арт-скверы с инсталляцией «Зеленая планета».
Что известно про жилой комплекс у Сосновки?
Проект уникален своим расположением. Не зря в названии жилого комплекса указан один из популярнейших парков Петербурга: до Сосновки отсюда рукой подать. До Удельного парка тоже: до него будет не больше 10-12 минут ходьбы. Планируется, что две крупнейшие зеленые зоны соединит пешеходная аллея — экотропа длиной свыше километра, которая пройдет через новый квартал. Такое в Петербурге можно встретить нечасто. Велосипедные прогулки, солнечные ванны, бег, лыжи — у жителей будут все возможности для здорового образа жизни. Планируется, что территорию комплекса украсит арт-сквер.
ЖК «Панорама парк Сосновка» расположится на территории между Светлановским проспектом, Манчестерской улицей, проспектами Энгельса и Тореза. Это престижная часть Выборгского района, не в последнюю очередь благодаря близости метро: рядом сразу три станции — «Удельная» (15 минут пешком), «Площадь Мужества», «Политехническая». В центр отсюда также можно быстро доехать на наземном общественном транспорте. Автомобилистам еще проще. Четверть часа на машине — и вот вы уже любуетесь северным модерном на Каменноостровском проспекте.
В пешей доступности — с десяток школ и гимназий. А ведь образовательные учреждения будут построены и на территории самого комплекса (три детских сада и школа). Мамам, несомненно, придется по душе идея детского клуба в одном из корпусов первой очереди: здесь будет пространство для проведения мастер-классов и праздников. Так что вариант покупки квартиры в ЖК «Панорама парк Сосновка» стоит рассмотреть, прежде всего, семьям с детьми.
В магазинах недостатка не будет — в обжитом районе множество торговых центров, а появится еще больше. Под торговлю и сервис отдадут первые этажи новых домов квартала.
Дизайн инфографики: Екатерина Елизарова
А почему это высокий комфорт-класс? Чем он отличается от обычного «комфорта»?
Одна из интересных особенностей жилого комплекса — оборудование подземных паркингов PIT-STOP станциями для обслуживания автомобилей. Там установят подъемники для машин, а также пылесос и компрессор для накачивания колес. Въезды во двор будут ограничены шлагбаумами, территорию освободят от транспорта.
Малошумные лифты оснастят мультимедийными системами: пока пассажир будет подниматься к себе на этаж, он успеет прослушать важные объявления или музыку.
Комплекс будет построен с заботой о детях. На детских и спортивных площадках планируют установить безопасные покрытия, а также организовать на этом пространстве элементы для развивающих игр и обучения. Переждать дождь можно будет в беседках с навесами.
Еще одна важная деталь — во всех квартирах комплекса предусмотрены детские замки, которые не дадут малышам открыть окна.
А что с планировками?
В комплексе предусмотрены самые разные планировки: от студий до четырехкомнатных евроформата.
Подробнее остановимся на больших квартирах, которые сейчас особенно актуальны в связи с переходом многих людей на удаленку. Только в жилье, где достаточно места, можно организовать себе полноценное рабочее пространство, чтобы не отвлекаться и не мешать другим в течение дня. В мастер-спальне можно создать настоящий кабинет, поставив компьютерный стол и кресло. Даже санузел будет свой, если уж говорить о деталях.
А можно устроить небольшой «кабинет» в кухне-гостиной. Особенно такой вариант подойдет маме: устроившись с ноутбуком в уютном уголке, она сможет приглядывать за играющими в гостиной детьми. Причем пространство кухни-гостиной можно разделить на рабочее и личное — места хватит и для большого стола для семейных ужинов, и для «мини-офиса». Психологи говорят, что если разграничивать эти зоны, эффективность труда повышается.
В просторном жилье евроформата выделены места для гардеробных и прачечных. Семейные квартиры объединены в отдельные секции для удобства и безопасности: жильцы будут хорошо знать соседей.
В ЖК «Панорама парк Сосновка» предусмотрена чистовая отделка «Итальянские коллекции» с двумя вариантами оформления —Vanile («Ваниль») и Chocolate («Шоколад»).
Как купить квартиру в период, когда ограничения еще до конца не сняты?
Многие застройщики Петербурга уже уверенно освоили онлайн-продажи жилья, и Setl Group — не исключение. На сайте «Петербургской Недвижимости» есть все инструменты для дистанционной покупки: виртуальные туры по объектам и онлайн-консультации менеджеров, возможность забронировать квартиру и подать заявку на ипотеку онлайн. Договор купли-продажи привезут домой, а оплатить важную покупку можно по QR-коду, так что выходить на улицу не придется.
Справочная информация
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
Автор текста: Анастасия Коренькова
Дизайн инфографик: Екатерина Елизарова
Иллюстрации предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Pulse на набережной»*: застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Панорама парк Сосновка»**: застройщик ООО «Специализированный застройщик "Созидание"», проектная декларация на сайте наш.дом.рф