Новые виды Петербурга. Зачем в городе строят жилье на месте заводов?

Не каждый застройщик может позволить себе заниматься редевелопментом — только крупным и стабильным компаниям это по плечу. И вот почему: согласование документов в таком случае сложное и может длиться не один год. Нужно внести изменения в Генплан: перевести землю в другую «функциональную зону», утвердить высотность будущей застройки. А еще необходимо вписать проект в окружающее пространство, чтобы новые дома органично смотрелись в ландшафте конкретного микрорайона.

Кроме того, на территории бывших петербургских фабрик встречаются исторические памятники, которые нужно сохранить и восстановить, — нередко они впоследствии становятся архитектурным украшением создаваемых кварталов. Например, холдинг Setl Group возводит жилой комплекс «Pulse на набережной»*, занимающий территорию завода «Пигмент» на Октябрьской набережной. Компания отреставрирует и приспособит под общественное пространство и бизнес-центр краснокирпичный корпус здания с дымовой трубой Киновиевского ультрамариного завода Веге.



Преимущества для инвесторов в столь сложных проектах есть, и существенные. Самое главное — прекрасная локация. Многие участки «серой зоны» Петербурга расположены в непосредственной близости к центру города. Есть сложившаяся инфраструктура. Это автоматически повышает уровень жилых комплексов: большинство проектов — именно комфорт и бизнес-класс.