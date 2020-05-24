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24.05.2020 13:29
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«Думать, что дураки поумнеют, — самая опасная форма оптимизма». На Кубинской петербуржец устроил пьяную пальбу из ружья

Ночное выступление с ружьём устроил горожанин в Московском районе Петербурга. Мероприятие носило увеселительный характер.

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, накануне около полуночи жителей улицы Кубинская потревожили выстрелы. Приехавшие на место полицейские увидели пьяного петербуржца, стреляющего вверх из ружья. 44-летнего мужчину задержали. Однако оружие оказалось зарегистрировано на его 38-летнего приятеля, у которого при встрече с полицейскими повысилось давление, и его срочно увезли в больницу. Дома у него нашли ещё два пистолета: травматический и газовый.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти. Задержанный в социальной сети объясняет свое жизненное кредо фразой: «Думать, что дураки поумнеют, — самая опасная форма оптимизма».

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