Производитель и поставщик предложили петербурженке набор продуктов, адсорбент против отравлений и компенсацию медицинских расходов в размере 51 тысячи рублей. А в ответ услышали ценник на сушеного грызуна — 450 тысяч рублей. Теперь стороны мышиного конфликта собираются в суд. Из доказательной базы — мумия зверька в пакете с крупой против аудиозаписи торга. Производитель крупы уже обратился в полицию.

Фото: Екатерина Скопцова

Петербурженка Екатерина Скопцова получила продуктовый набор на ребенка в детском саду Петроградского района 9 апреля. В наборе среди прочих продуктов был пакет пшена «Бакалейное подворье — богатырское здоровье». Изготовитель — микропредприятие ИП Смирнова И.А., производство расположено на промбазе «Янино» во Всеволожском районе Ленобласти.



Фото: Екатерина Скопцова Фото: Екатерина Скопцова Фото: Екатерина Скопцова

«В прошлую среду, 13 мая, мы открыли этот пакет и сварили из крупы кашу. Кашу ела вся семья. Ничего странного не заметили, — рассказала Екатерина «Фонтанке». — Спустя неделю я снова достала пакет, чтобы сварить кашу детям, начала высыпать пшено в ситечко, и вместе с крупой из пакета вывалилась засохшая мышь. С хвостом, лапами. Муж прибежал на мой крик. Лечащий врач посоветовал мне немедленно сдать анализы на тиф, гепатит и кишечные инфекции. На следующий же день мы с мужем и двумя детьми отправились в лабораторию и заплатили за анализы 14 тысяч рублей. Пришлось сдавать кровь из вены. Мою дочь семи лет на нервной почве вырвало прямо в лаборатории. Результат будет готов через неделю, а еще через месяц анализы надо сдавать повторно».

По словам женщины, в тот же день, когда она сообщила о происшествии в детский сад, выдавший набор, к ней домой приехала представитель поставщика, компании «Балтфуд». «Она привезла пакет продуктов, в пакете лежали чек на 4310 рублей и две упаковки пектина из морских трав — это адсорбент, который принимают при отравлениях. Мне в качестве компенсации предложили 51 тысячу рублей. Я сказала так: «Это ваша мышь. Вы ее потеряли. Я вам готова ее продать за 450 тысяч рублей». Я не выжила из ума. Если они не оценивают здоровье моих детей, то я оцениваю. Сейчас я ищу независимую лабораторию, чтобы сдать туда эту мышь, и пойду в суд».



Расценки на мышь не устроили ни поставщика, ни производителя опозоренной крупы. Менеджер ИП Смирнова Татьяна Демкина сообщила «Фонтанке», что компания обратилась в полицию и намерена идти в суд — в качестве доказательства есть аудиозапись торга со Скопцовой. На записи (имеется в распоряжении редакции) слышно, как двое представителей ИП Смирнова выясняют у женщины, какую сумму она хочет в качестве компенсации и, услышав в ответ шестизначную цифру, говорят, что сумма завышена и в сотни раз превышает сумму возможного штрафа.

«К нам обратилась эта гражданка, прислала фотографии и предложила встретиться. Инициатива исходила от нее. Наши представители с ней вчера встретились, она стала требовать от нас 450 тысяч рублей за неразглашение этой информации. В данных требованиях ей было отказано, — рассказала Демкина. — Мы рассматриваем это как вымогательство с ее стороны. На производстве у нас очень хорошее оборудование, и мышь не могла попасть в крупу там — это технически невозможно. Если бы это было возможно, мы бы пошли женщине навстречу и попытались как-то договориться. Мы работаем 15 лет на рынке. Никогда таких вопросов у нас не возникало. Тем более пайки — это горячая тема, и на них можно очень хорошо заработать. Мы будем обращаться в суд и подали заявление в полицию, приложим аудиозапись разговора наших представителей с этой женщиной. Не буду отрицать, деньги ей предлагались. Сумма в 51 тысячу получилась путем сложения ее расходов на анализы и врачей. Но мы деньги предложили не потому, что виноваты в чем-то».



Крупу закупила администрация Петроградского района через посредника — компанию «Балтфуд». Представители ИП Смирнова рассматривают версию, что история с мышью могла быть заказом конкурентов. «Мы лишились этого контракта, с нами уже расторгли отношения, — говорит Татьяна Демкина. — Представитель посредника, компании «Балтфуд», приходила к женщине домой, купила продукты. И ей тоже была озвучена сумма в 450 тысяч рублей. Мы своей вины не признаем. На фото пакет был вскрыт. Он перед тем, как попасть к этой женщине, прошел через многие руки — продукты раскладывали по коробкам, перед тем как выдать. И никто этой мыши не видел. У нее длинный хвост, пшено желтое, ну невозможно было бы не заметить. У нас стоят магниты, сетки, на производстве все есть».

По данным системы СПАРК, Россельхознадзор дважды обнаруживал у ИП Смирнова нарушения, связанные с безопасностью продукции, - в мае и декабре 2019 года.

«Дело в том, что мы получали сертификат на пять лет, и на тот момент требований проводить анализы на тяжелые металлы и паразитов не было. Позже Россельхознадзор потребовал провести эти исследования, мы требование выполнили», — объясняет Демкина.



Председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что правоприменительная практика в нашей стране такова, что моральные страдания потребителей оцениваются в суммы более чем скромные, не более 5 тысяч рублей. «У нас был случай, когда в колбасе обнаружили коготки и шерсть, у маленького ребенка на нервной почве начался энурез. Компенсация была смешная — около трех тысяч рублей, плюс две палки колбасы, — говорит Галина Козловская. — Это издержки нашей практики, обесцененность нашего здоровья и жизни. Но надо дождаться результатов анализов и выяснить, бы ли причинен вред здоровью. Затраты на анализы, если суд примет сторону потребителя, будут компенсированы. Но мне не понятно, откуда женщина, обнаружившая мышь, взяла сумму в 450 тысяч рублей. Разговор между производителем и потерпевшей, судя по аудиозаписи, велся абсолютно человеческий со стороны производителя. Они предлагают разумную компенсацию. О более высокой сумме может идти речь после получения результатов анализов, если будет выявлен причиненный вред здоровью. Сумма может вырасти и до миллиона. Но на сегодняшний день цена, которую назначила эта женщина за мышонка, завышена».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»