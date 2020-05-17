Даже в разгар эпидемии коронавируса центры детского досуга зарабатывают и приносят пользу детям и родителям. «Фонтанка» пообщалась с участниками проекта «Покупай у своих» и выяснила, как они справляются детьми дистанционно.

Детки в клетке. Как обучить и развить детей и при этом не сойти с ума

Чем занять ребенка — важная проблема, с которой столкнулось большинство родителей в период карантина, когда школы и детские сады закрылись. Многие из них впервые оказались в ситуации, когда нужно целыми днями самостоятельно занимать детей. А частные образовательные центры, в одночасье лишившись привычных способов заработка, пытаются заработать на педагогическом бессилии родителей и их стремлении получить хотя бы час передышки в день.

Некоторые педагоги ищут нестандартные выходы из ситуации. Например, сотрудник издательства «Банда умников» Сергей Пархоменко за время самоизоляции разработал и запустил собственный образовательный проект для детей от 5 до 10 лет. Вместе с дочерью он записал серию видеороликов с опытами и экспериментами по физике, которые можно выполнить в домашних условиях. Из этих роликов он составил курс, который теперь продает через интернет.



«Во время карантина мы с дочкой Алисой запустили e-mail-курс "Играем в физику" и заработали 100 000 рублей в первый же месяц! - рассказывает Сергей. - Прямо в детской мы снимали физические опыты, для которых использовали только то, что есть в обычном доме или можно найти в соседнем супермаркете. В роли оператора был мой старший сын Никита».

Десять лет назад Сергей искал развивающие занятия для тогда еще четырехлетнего сына Никиты и не нашел таких, какие бы полностью его устроили. Психолог для взрослых по профессии, он начал вести кружок для сына и его друзей, а в дальнейшем и вовсе переориентировался на работу с детьми.

«Детям интересно все сделать своими руками, поэтому мы провели все эксперименты, которые только можно осуществить в домашних условиях», - говорит Сергей. Когда сын пошел в школу, выяснилось, что занятия пошли на пользу - Никита легко усваивал школьную программу.

К тому моменту, когда подросла дочь Алиса, было накоплено уже много развивающего материала. Когда начался карантин, пришла идея поделиться опытом. Таким образом появился курс «Играем в физику», на который уже за первые три недели подписалось более ста человек.



Издательство «Банда умников» - участник проекта «Фонтанки» «Покупай у своих». По промокоду FONTANKA там обещают читателям скидку в 15%.

В связи с переходом на дистанционное обучение у частных центров детского досуга возникли вполне понятные сложности. Учителям, как и в обычных школах, пришлось осваивать в короткое время платформы для обучения и программы для создания презентаций, администраторам - объяснять большинству родителей, как подключаться и работать онлайн.

В школе «Монтессори на дом» рассказывают, что несмотря на все усилия, аудитория до 3 лет оказалась потеряна, потому что таким маленьким детям вредно долго находиться у экрана. Руководитель школы Александра считает, что каждой маме нужен большой внутренний ресурс прочности, чтобы находиться с ребенком в режиме 24/7. Многие из них ведь работают, а дети сейчас не только лишились возможности посещать детский сад, но и не могут проводить время с бабушками и дедушками из-за карантина. Родители рады, если кто-то займет ребенка полезным делом хотя бы на 45 минут.



В центре детского развития «Чудо-Сад» рассказывают, что многие воспитанники продолжают заниматься дистанционно. «Родители не хотят прерывать учебный процесс, не все родители могут учить детей», - говорит администратор центра Людмила. - Кроме того, дети в условиях самоизоляции хотят общаться со сверстниками, они радуются друг другу».

Но онлайн-обучение полноценно не может заменить очное, считает директор студии детского развития «Созвездия» Ксения Сергеевна. «Занимаясь с дошкольником, педагог буквально должен слышать, как тот дышит, — рассуждает она. — В режиме онлайн невозможно правильно поставить руку для письма, решить логопедические задачи. Дистанционное обучение можно использовать только как дополнение». Ее советы: для обучения нужны экраны с хорошим разрешением, детям, особенно дошкольникам, вредно заниматься, используя смартфон. В идеале лучше всего — телевизор, куда выводится изображение.

Тем не менее, после перехода на онлайн-обучение у «Созвездия» появилось много новых воспитанников, не только из соседних районов, но даже из других городов. У ее московской коллеги учатся русскоговорящие дети из Америки, Италии и Испании, делится Ксения Сергеевна. При этом просто сидеть с детьми и играть с ними и заниматься их обучением — это очень разные задачи, которые требуют грамотного подхода. «Многие родители без помощи профессионального педагога не умеют, не могут выстроить правильно педагогический процесс, удержать внимание ребенка-дошкольника», — уверена она.

