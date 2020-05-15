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15.05.2020 16:02
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«Всякие СНиПы-хрипы». Путин попросил избавиться от сложностей при строительстве больниц в России

Президент России прошелся по сфере строительства на совещании, где обсуждалось возведение медцентров для лечения больных коронавирусом.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазывавшиеся к этому виду деятельности квази-участники процесса», — заявил 15 мая Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, лишнее в сфере строительства «нужно зачистить» и навести в ней порядок. При этом глава государства похвалил Министерство обороны за возведение 16 медцентров «в кратчайшие сроки», о чем ранее доложил Сергей Шойгу.

Путин попросил правительство вместе с военным ведомством рассмотреть возможность «распространения практики» Минобороны по возведению объектов. Путин посетовал, что один из губернаторов обещал ему создать больницу за три года.

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Комментарии (14)

O-o!
Рыба гниет с головы.. народ - он мудрый..
W Bons
согласен , ещё нужно реанимировать напрасно забытое общественное движение Долой стыд !
ussr_5e4d4b41561db
хватит нам Шалаши строить типа Бегловских Бараков нападобие ЛенЭксо! Армия, построй нормальные больницы!
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