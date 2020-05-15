«Всякие СНиПы-хрипы». Путин попросил избавиться от сложностей при строительстве больниц в России

Президент России прошелся по сфере строительства на совещании, где обсуждалось возведение медцентров для лечения больных коронавирусом.



«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазывавшиеся к этому виду деятельности квази-участники процесса», — заявил 15 мая Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, лишнее в сфере строительства «нужно зачистить» и навести в ней порядок. При этом глава государства похвалил Министерство обороны за возведение 16 медцентров «в кратчайшие сроки», о чем ранее доложил Сергей Шойгу.