Военная академия связи, Михайловская военная артиллерийская академия и Военный институт физической культуры в Петербурге досрочно выпустили офицеров, чей образовательный процесс в этом году заканчивался.



Как сообщает пресс-служба ЗВО, выпускники всех трех вузов получили дипломы 10 мая. Для ВИФК это был 136-й выпуск, обучение в этом году закончили 5 адъюнктов и 96 лейтенантов. 21 человек получили дипломы с отличием.



В Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Будённого документы о получении высшего образования получили 823 магистра и специалиста. С отличием вуз выпустил 124 офицера.

