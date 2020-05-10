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10.05.2020 16:43
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Три военных вуза в Петербурге досрочно выдали дипломы выпускникам

Военная академия связи, Михайловская военная артиллерийская академия и Военный институт физической культуры в Петербурге досрочно выпустили офицеров, чей образовательный процесс в этом году заканчивался.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, выпускники всех трех вузов получили дипломы 10 мая. Для ВИФК это был 136-й выпуск, обучение в этом году закончили 5 адъюнктов и 96 лейтенантов. 21 человек получили дипломы с отличием.

В Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Будённого документы о получении высшего образования получили 823 магистра и специалиста. С отличием вуз выпустил 124 офицера.

Выпускников Михайловской военной артиллерийской академии поздравлял командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

Военная академия связи
Военная академия связиФото: пресс-служба ЗВО
Военная академия связи
Военная академия связиФото: пресс-служба ЗВО
Михайловская военная артиллерийская академия
Михайловская военная артиллерийская академияФото: пресс-служба ЗВО
Михайловская военная артиллерийская академия
Михайловская военная артиллерийская академияФото: пресс-служба ЗВО
Военный институт физической культуры
Военный институт физической культурыФото: пресс-служба ЗВО

Как и предсказывала «Фонтанка», некоторые военные вузы из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом решили выдать дипломы раньше положенного. Традиционно для Минобороны госэкзамены и защита дипломов приходятся на начало июня, торжественный выпуск проходит в конце первого летнего месяца.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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Ускоренные курсы им. И. В. Чапаева.
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"Как и предсказывала «Фонтанка», некоторые военные вузы из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом решили выдать дипломы раньше положенного."

Вот именно, что из-за этого. Теперь они гражданские. Пусть выворачиваются сами.

"Если же считать Минобороны отдельно, то в процентном соотношении официальное число заболевших сопоставимо с Подмосковьем — 0,14%. (При вычислении использовались данные об инфицированных и общем количестве населения. Штатная численность Вооруженных сил России составляет 1 902 758 человек. — Прим. ред.)"
https://www.fontanka.ru/2020/04/30/69235783/
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масок нет, дистанции между выпускниками нет. Так победим, да.
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