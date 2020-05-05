Настучи на ближнего своего. Как в Петербурге сдают нарушителей самоизоляции

На призывы властей спасать мир, оставаясь дома, в Петербурге ответили аномальным всплеском жалоб во все инстанции. Отмашки ябедничать не было, но смотреть на чужую беспечность и молчать оказалось невыносимо.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Расползающийся коронавирус расколол петербуржцев на тех, кто гуляет, и на тех, кто смотрит за гуляющими. Часть из них готова стать глазами и ушами режима — из лучших побуждений и гражданской ответственности.

Перед началом нерабочего периода — когда он был ещё неделей, а не месяцем — «Фонтанка» призывала читателей не путать редакционные телефоны с горячей линией НКВД и воздержаться от доносительства. Для тех, кого начальство вопреки запретам выгоняло на рабочие места, был указан номер Роспотребнадзора. Верим, что прочитали и обратились по адресу многие, не дав нам захлебнуться в потоке жалоб.



Первыми «ласточками» стали сообщения о магазинах, компаниях и заведениях, которые остались безучастны к городской безопасности и не закрылись. Сыпать адресами и названиями стали ещё до официального старта «каникул», через месяц сигналы продолжают поступать.

«Руководство, в том числе супервайзеры, находясь дома, вопреки указу президента РФ заставили сотрудников некоторых (дежурных) салонов оптики выйти на работу, не обеспечив их масками и перчатками. Помогите!» — призывают журналистов.

И если большинство ограничивается фотографиями из-за витрин с припиской «пробегал-заметил», то особо радеющие за всеобщий порядок и равенство целенаправленно выходят на охоту.

«Я юрист. Сейчас еду ставить следственный эксперимент в один из центральных баров. Зайду и куплю чай как обычный посетитель и попробую привлечь к ответственности данное заведение», — рапортует Данил. Об итогах рейда не докладывает.

Зато работающие шавермы, рюмочные, кафе и круглосуточные продуктовые дотошно перечисляет читатель Игорь. На поиски нарушителей выдвинулся в два часа ночи, прошёлся по улицам Красногвардейского района, сделал круг и вывод: «Правда трагична. Все ночные бары и киоски работают, наплевав на распоряжение губернатора, коронавирус и здоровье граждан». Мини-отчётом поделился не только с «Фонтанкой», но и с Роспотребнадзором (дважды). Интереса добытые сведение там не вызвали.



Добровольно заточившие себя в четырёх стенах наблюдают и недоумевают: «Сегодня на нашей площадке ленты сорваны, гуляют дети и их мамашки, причём не из нашего дома. Дети визжат, резвятся, а мамочки буйно, размахивая руками, что-то обсуждают. Наверное, COVID. О чём, интересно, они вообще думают?.. Ну пройдитесь вы по аллее, где нет народа, выгуляйтесь. Зачем подвергать опасности детей, собираясь группами?»

Чужая близость взволновала также Владимира. Он с семьёй томится в изоляции уже несколько недель и с дрожью в сердце наблюдает в окно за банком на проспекте Энергетиков: «Заполненная машинами парковка сотрудников. Люди активно перемещаются между корпусами, группами выходят на улицу подышать воздухом, причём все без масок!»

Ещё одна читательница уверенно распространила президентский указ на психиатрические больницы и пожаловалась, что одна из них продолжает плановую работу, несмотря на запрет. При этом, по её словам, в одном из отделений с 23 марта появились неожиданные соседи: «Поселились вши, которые не дают скучать лежащим в стационаре. От Роспотребнадзора они всё скрывают».



Сообщения о гоняющих в футбол во дворах, гуляющих на детских площадках и набережных — бесспорные фавориты. Беспечных горожан фотографируют из окон, подкарауливают со смартфонами из засады и даже снимают с квадрокоптера. «Вот такая вот у нас самоизоляция», — сетуют авторы и жалуются, что у Суздальских озёр не смогли найти место для парковки.

«Хотите, расскажу, как полиция коронавирусу противостоит?.. — интригует позвонивший в редакцию и тут же выкладывает все карты: — Записывайте: в отделе полиции Фрунзенского района прямо сейчас ждут посылку из секс-шопа. Вот такая вот борьба». Доступ к инсайдерским сведениям объяснил, скромно представившись Славой из УМВД.

По его словам, к нетрудовым подвигам на рабочем месте готовится коллега, которая «скучает на тумбе у ворот» и периодически отлучается покурить и поболтать. Слава, так уж случилось, услышал её восторги и не смог остаться равнодушным — ведь в отделе ждут смазку, вибратор, анальные шарики и «какую-то хрень для расширения».

«Доставка должна быть с трёх до шести. Приезжайте, вы всё увидите», — пригласил он, предупредив, что сам едва ли встретит, потому что начальство отправило в патруль. Между прочим, без маски.



Возросший поток обращений от петербуржцев, так или иначе связанных с темой коронавируса, единогласно фиксируют также собеседники «Фонтанки», ежедневно работающие в дежурных частях отделов полиции и ГУ МВД. Большинство отмечает, что буквально каждый второй звонок — это заявление о нарушении самоизоляции. «Ну, если не каждый второй, то каждый третий — точно», — поправил коллег сотрудник главка. Обличают в основном соседей. Примерную стилистику речи бдительных в тексте можно изобразить примерно так:

«Здравствуйте, это вас беспокоят из такого-то дома по такой-то улице. В нашем дворе гуляет с собакой посторонний, но он точно не живёт в нашем дворе, значит, отошёл от своей квартиры дальше, чем положено»;

«Мой сосед вышел в магазин с новой сумкой, на ней итальянский флаг, а раньше у него такой сумки не было. Вы приедете?»;

«В ресторане таком-то, который работает навынос, внутри кто-то стоя ест. Я могу прислать фото, снял через витрину».

Если суммировать реакцию полицейских на все это, то они могли бы хором ответить так: «И такая дребедень целый день». Тем не менее наряды вынуждены выезжать. «Очень редко, когда информация корректна, — говорит наш знакомый в полиции Петербурга. — Как правило, чушь. А мотивы нам некогда анализировать».

