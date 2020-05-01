Грузинские, бакинские, из баранины и даже зубатки. Где заказать шашлыки на первомайские с доставкой на дом
Для того чтобы насладиться сочным жареным мясом в длинные первомайские выходные, не обязательно ехать на дачу. Петербургские заведения кавказской кухни, рестораны и гриль-бары, которые уже месяц работают только в режиме доставки, запасли для своих свежее мясо, скидки и спецпредложения.
В ближайшие дни в кафе и ресторанах можно заказать не только традиционные шашлыки с соусами и оригинальные блюда на мангале из лосося и зубатки — кто-то доставляет по городу и полуфабрикаты для жарки в фирменных маринадах от шеф-повара. «Фонтанка» присмотрелась к меню заведений, которые открыты даже в нерабочее время, и отобрала лучшие места, где можно заказать горячие блюда из мяса.
На карте «Покупай у своих», где редакция «Фонтанки» собрала уже около 1700 компаний и предпринимателей, можно найти множество заведений, готовых доставить самоизолированным петербуржцам блюда на любой вкус. Есть там и те, кто готовит актуальные шашлыки, да еще и готов дать соседям скидки по промокоду Fontanka.
Если вам по душе азербайджанская кухня, обратите внимание на заведение «Питер-Баку». В ассортименте шашлыки из баранины, свиной шеи, куриной грудки, крылышек и филе индейки. Их подают с картофелем, луком и домашним соусом — его готовят из томатной пасты, маринованных помидоров черри и зелени.
«В баранину мы не добавляем никакие приправы, кроме соли, — нельзя, иначе мясо потеряет свой естественный вкус. Свиной шашлык маринуем с луком, добавляем лимон, соль и черный перец. А для курицы используем немного томатной пасты, масло, соль и паприку», — делится секретами шеф-повар заведения азербайджанец Эльшан Гусейнов.
Но если вам ближе грузинские рецепты, приглядитесь к меню ресторана кавказской кухни «Тбилисо» — в заведении есть редкие блюда имеретинской, аджарской, кутаисской и осетинской кухонь. Для шашлыков используют самые разные ингредиенты: курицу маринуют в карри, баранью мякоть — в красном вине с луком и тимьяном, мясо ягненка на кости маринуют в тимьяне, луке и мускатном орехе. Можно попробовать и шашлык из лосося — он подается с овощной лапшой с добавлением имбиря, кунжута и соуса наршараб. К каждой порции в подарок идет соус сацибели, а при заказе мяса от 3 кг — подарок из солнечной Грузии. Блюда готовы доставить во все районы города.
В сети грузинских бистро «Каха Бар» на первомайские праздники советуют попробовать баранину и свинину. «Мы бы рекомендовали классический в русском понимании шашлык из свиной шеи — это мясо считается самым сочным. Другой вариант: люля-кебаб из баранины — для сочности в мясо добавляем мясной жир, а потом на шампуре готовим фарш из мяса, жира, грузинских специй и зелени», — рассказывают в заведении. Для приготовления блюд на мангале в «Кахе» для розжига используют березовые угли, мясо и птицу маринуют в грузинских специях. К шашлыку предлагают фирменный соус, напоминающий домашнюю аджику, — пикантную, но не острую.
Если никак не можете определиться с выбором или собираетесь заказывать на всю семью, попробуйте мясное ассорти в ресторане кавказской кухни «Не горюй!». В него входят шашлыки из телятины, баранины, курицы и свинины, овощи на мангале и соусы трех видов: сацибели, кетчуп и сметанный. Блюдо сопровождают грузинская капуста, маринованный лук и пряная морковь. Кроме того, заведение гордится своим ассортиментом грузинских вин. «У нас линейка — от Алазанской долины до квеври, которое выдерживается в глиняных кувшинах. Можем подобрать вино к любому блюду: белое, красное и оранжевое», — уточняют в заведении.
Если не боитесь экспериментировать, попробуйте оригинальные шашлыки в ресторане «Шаляпин». «Не так давно у нас появился новый шашлык из рыбы, сейчас он очень популярен. Мы готовим его из пятнистой зубатки, получается потрясающе. Эта рыба при приготовлении на мангале остается очень сочной и нежной, и, что немаловажно, она дикая, а значит, это тот случай, когда вкусно, да еще и полезно. Мы подаем это блюдо с салатом из сладких томатов с луком и легким зеленым соусом чимичурри», — говорят повара.
Рестораторы уверены: приготовить шашлык можно и без использования мангала, в домашних условиях. Нужна только раскаленная сковорода с решеткой гриль. Самое главное — правильно выбрать мясо. «Срез должен быть ярко красного цвета, поверхность немного влажная, не липкая, упругая и плотная, — делятся опытом в «Шаляпине». — После нажатия на поверхность ямка достаточно быстро восстанавливается. Жировые прожилки должны быть белыми, блестящими. Очень важно, чтобы мясной сок, выделяемый из мяса, был прозрачным. Запах у свежего продукта достаточно нейтральный, и, если что-то в аромате вас смущает, лучше не рисковать».
Но даже если не хотите тратить время на выбор мяса, это не повод отказываться от готовки дома. Полуфабрикаты из мяса в фирменном маринаде тоже можно заказать в городских ресторанах. Например, в «Кахе» — каре ягненка, свиную корейку, куриное бедро, свиной шашлык и филе телятины. А в ресторане «Тбилисо» шеф-повар делает полуфабрикаты из курицы, свинины, телятины, говядины, мякоти баранины и ягнячьих язычков. Замаринованное мясо подвергают шоковой заморозке, после чего шашлыки помещают в вакуумную упаковку.
«Каждое блюдо получается нежным, сочным и ароматным из-за того, что ко всем видам мяса мы подбираем свои специи и ингредиенты. Так, для ягнячьих язычков идеальной будет мегрельская аджика (мы делаем ее сами), шашлык из телятины подчеркнет маринад из смеси мацони, аджики и грузинских специй, а баранина будет великолепна, если ее замариновать в красном вине, луке и тимьяне», — уверены сотрудники «Тбилисо».
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Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»