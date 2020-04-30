«Жена генерала напечет пончиков, а Путин будет играть на рояле». Феминистки разнесли «женский орган» Александра Бастрыкина

В следственном комитете появится женсовет, который будет доносить куда надо о погоде в доме сотрудников ведомства . По просьбе «Фонтанки» идею «органа женских дел» в хозяйстве Бастрыкина прокомментировали феминистки. Общий вердикт: лицемерие и мизогиния. А еще главе СК указали на то, что он среди бела дня учреждает институт кумовства, и вообще — не женщина, хотя и пытается идти по стопам Надежды Крупской.

В следственном комитете создадут женсовет, в который войдут сотрудницы и жены сотрудников, воспитывающие трех и более детей. А заниматься новый орган станет патриотическим воспитанием и семейными ценностями. Между тем в документе, регламентирующем работу «женского совета», нет ни слова о гендерной дискриминации, домогательствах и домашнем насилии — а это именно те проблемы, которые сегодня надо решать, считают опрошенные «Фонтанкой» феминистки.

Соосновательница фестиваля феминистского искусства «Ребра Евы» Леда Гарина в придумке Александра Бастрыкина не увидела буквально ничего хорошего. «Первое, что хочется сказать - крайне утомила ситуация у нас в стране, когда любые женские организации учреждаются мужчинами и по их приказу, - говорит Леда Гарина. - Очень хочется, чтобы главами следственного комитета, верховного суда, страны и ведущих религиозных конфессий были женщины. По крайней мере, чтобы во всех институциях они представляли в руководстве не менее 50%. Во-вторых, предоставление должностей благодаря родственным связям называется “кумовство” или “непотизм”. Подобный принцип выбора, да ещё и публично заявленный, лишает организацию малейшего намёка на компетентность. В-третьих, если уж у нас создаются дополнительные советы, вместо того, чтобы предоставить во всех органах власти женщинам причитающиеся им 53% мест, то состоять там должны те, кто на самом деле разбирается в “женском вопросе”. А именно - правозащитницы, прекрасно знающие, что все женщины страны страдают от дискриминации, неравенства зарплат, насилия, харрасмента и других проявлений сексизма. А подобная инициатива показывает отношения Бастрыкина к женщинам как к полному дерьму, в проблемы которого никто не собирается вникать».



Боксерша Таня Дваждова, которая борется за отмену мужских и женских категорий в спорте, сформулировала свое отношение кратко: «не верю».

«Женщин во власти часто используют для представления чужих интересов, при этом создавая видимость представленности женщин во всех сферах, - говорит Таня Дваждова. - В действительности, скорее всего, это подставная утка. Понятно, что в совет войдут сотрудницы и жены сотрудников СК, которые вряд ли будут противоречить решениям своих коллег. Инициатива не вызывает доверия. Возможно, такой орган, как женский комитет, был бы полезен, если он был бы независим и боролся, например, с гендерной дискриминацией. Но для этого, прежде всего, нужно ввести за гендерную дискриминацию уголовную статью».

Феминистка Залина Маршенкулова, автор телеграм-канала «Женская власть» и одноименной книги, дала женскому совету при СК звучное название: «фофудия». Звучит красиво, но на деле — та еще гадость.

«Судя по документу, который вы цитируете, этот «женсовет» можно описать так: «жена генерала напечет пончиков, а Путин будет играть на рояле». Это не имеет никакого отношения к правам женщин, - говорит Залина Маршенкулова. - К сожалению, почти все «женские» государственные образования сегодня выглядят именно так. А помочь женщинам могут только профем-сообщества. Организации, которые не имеют феминистской направленности, когда, например, травят девушек из клипа Линдеманна, говорят: «Мы не будем защищать этих шлюх». А феминистки, и я в том числе, защищают женщин от того, чтобы их в принципе делили на «шлюх» и «не-шлюх». Потому что, даже если женщина зарабатывает сексом, ее называют секс-работницей, а не шлюхой.



Но от государственных институтов ожидать уважения к женщине не приходится, потому что у них таких компетенций нет. Сотрудников правоохранительных органов в этом плане надо просвещать, они не умеют работать с жертвами домашнего насилия.

Я вообще сомневаюсь, что в этом «женсовете при СК» окажется хоть кто-нибудь не с женоненавистническими взглядами. Будет примерно следующее: «Давайте помогать хорошим женщинам, а шлюхам не будем помогать». А «шлюха» для них — любая, кто не вписывается в патриархальные рамки. Судя по положению о женсовете, заниматься он будет «патриотическим воспитанием» и «улучшением имиджа следственного комитета». Это я называю «фофудия» - когда псевдопатриотизм пытаются выдать за патриотизм настоящий. А женщинам при этом говорят «ты сама виновата».

По уму в этот женсовет и должны входить сотрудницы СК, которые бы занимались двумя главными проблемами: дискриминации женщин и домашнего насилия. Домашнее насилие декриминализировано и окутано мифами, самый главный из которых — что жертва «спровоцировала» абьюзера. Мне бы уже хотелось, чтобы от женщин все отстали и перестали нас учить, что нам делать и как себя вести. И начали, наконец, следить за моральным обликом мужчин, если кому-то так хочется заниматься моралью».



Журналист, переводчик и феминистка Ольга Липовская напомнила, что «женский совет» - понятие архаичное, и никогда к равным правам отношения не имело.

«Мне с самого начала не понятно, почему женсовет — и вдруг при следственном комитете? В советское время были такие органы, которые отвечали за «семейную социалку». И социалка была в некоторой заднице, - говорит Ольга Липовская. - Затем, в начале 90-х, я общалась с «комитетом российских женщин» в Петербурге. Это были тетеньки с кичками, которые сидели в кабинете в шикарном дворце на Фонтанке и ели пирожные. Кажется, еще боролись за мир. У Бастрыкина и у тех дам, которых он собирает под свое крыло, нет и не может быть представления об идеях гендерного равенства. Надежда Константиновна Крупская тоже создавала женсоветы - для организации яслей и фабрик-кухонь. Между тем феминистское движение третьей волны существует на Западе с 70-х годов, движется себе спокойно, как танк, и меняет законы, добивается равных прав. Это совершенно не новое явление. А то, как российские чиновники на него реагируют — «обратка»: у нас в стране особый путь, семейные ценности, мы духовные и православные. Женсовет при следственном комитете — это создание очередной бюрократической структуры, скорее всего, синекуры, чтобы эти тетки получали дополнительную зарплату. Обычный коррупционный развод. И приставка «жен» никакой смысловой нагрузки не несет».



По мнению Ольги Липовской, внутри следственного комитета не надо создавать ничего с такой приставкой. А вот при парламенте и администрации президента должна существовать отдельная комиссия по соблюдению равных гендерных прав и возможностей - с полномочиями вмешиваться во все ситуации, связанные с дискриминацией по половому признаку. «А входить туда должны люди, которые понимают, о чем речь: социологи, юристы, эксперты по гендерным исследованиям, политики, - говорит феминистка. - При этом гендер данных кандидатур не так важен, если найдутся мужчины, которые понимают идею гендерного равноправия и способны применить ее к законотворчеству. А «при» и «под» Бастрыкиным женсовет никогда никакой грамотной функции исполнять не будет».

В целом же феминистки отмечают, что, не смотря на все еще глубокую патриархальность российского общества, ситуация меняется. Хотя бы потому, что становятся неприличными и скандальными высказывания вроде тех, что «нормальная женщина не может выбрать путь феминизма», а если муж бьет — об этом надо помалкивать и подумать как следует, а «что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил».

