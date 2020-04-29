В Финский залив вернулись большие бакланы. Птиц видели в районе Лебяжьего, рассказал «Фонтанке» 28 апреля зоолог Павел Глазков.
Бакланы, получившие особую известность после истории со стадионом, начали гнездиться в Ленинградской области около 30 лет назад. Они облюбовали острова в Финском заливе, в том числе на территории Санкт-Петербурга, рядом с Кронштадтом. Там, на островах, продолжают свой род более 10 тысяч пар, а к концу лета в Ленобласти за счёт молодняка численность большого баклана увеличивается до 50 тысяч особей. В наши края они прилетают после зимовки в Западной Европе, чтобы вывести потомство. Пары они образуют на всю жизнь. Сейчас бакланы обновляют гнёзд, которые строят на земле и используют многократно. В итоге гнёзда становятся похожи на башни и достигают метра в высоту.
Любопытно, что в отличие от большинства водоплавающих птиц, у баклана не развита копчиковая железа, поэтому оперение не защищено от воды и быстро намокает. После ныряния птица должна тщательно просушить перья, широко разводя их в стороны, иначе не сможет взлететь, рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре». Причина в том, что эта птица – одна из древнейший, она почти не изменилась за 40 миллионов лет.