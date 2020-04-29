Бакланы, получившие особую известность после истории со стадионом, начали гнездиться в Ленинградской области около 30 лет назад. Они облюбовали острова в Финском заливе, в том числе на территории Санкт-Петербурга, рядом с Кронштадтом. Там, на островах, продолжают свой род более 10 тысяч пар, а к концу лета в Ленобласти за счёт молодняка численность большого баклана увеличивается до 50 тысяч особей. В наши края они прилетают после зимовки в Западной Европе, чтобы вывести потомство. Пары они образуют на всю жизнь. Сейчас бакланы обновляют гнёзд, которые строят на земле и используют многократно. В итоге гнёзда становятся похожи на башни и достигают метра в высоту.