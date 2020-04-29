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29.04.2020 00:41
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В Петербург вернулись бакланы и принялись обновлять свои «башни»

В Финский залив вернулись большие бакланы. Птиц видели в районе Лебяжьего, рассказал «Фонтанке» 28 апреля зоолог Павел Глазков.

Фото: Татьяна Ливеровская

Бакланы, получившие особую известность после истории со стадионом, начали гнездиться в Ленинградской области около 30 лет назад. Они облюбовали острова в Финском заливе, в том числе на территории Санкт-Петербурга, рядом с Кронштадтом. Там, на островах, продолжают свой род более 10 тысяч пар, а к концу лета в Ленобласти за счёт молодняка численность большого баклана увеличивается до 50 тысяч особей. В наши края они прилетают после зимовки в Западной Европе, чтобы вывести потомство. Пары они образуют на всю жизнь. Сейчас бакланы обновляют гнёзд, которые строят на земле и используют многократно. В итоге гнёзда становятся похожи на башни и достигают метра в высоту.

Любопытно, что в отличие от большинства водоплавающих птиц, у баклана не развита копчиковая железа, поэтому оперение не защищено от воды и быстро намокает. После ныряния птица должна тщательно просушить перья, широко разводя их в стороны, иначе не сможет взлететь, рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре». Причина в том, что эта птица – одна из древнейший, она почти не изменилась за 40 миллионов лет.

Фото: Павел Глазков / vk.com/kazdoytvaripopare
Фото: Павел Глазков / vk.com/kazdoytvaripopare

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Комментарии (3)

Nafanka
Зовите Альбина, иначе опять будут клЮвать ГазпромАрену! На фото на крокодайла в профиль похож, немудрено, что такое сильное эмоциональное впечатление было произведено бакланом на Альбина! )))
ФЪ! Желательно всё-таки слова в предложениях в статье согласовывать! Хотя, смысл интуитивно и так понятен! )))
ну всё, кирдык газпром-арене
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