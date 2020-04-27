В школы Петербурга поступили бланки на досрочную аттестацию. Родителям советуют не тянуть с заявлением
Чтобы школьник смог пройти досрочную аттестацию и не учиться в мае, родители должны до конца апреля подать соответствующее заявление. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Петербурга 27 апреля.
«Заявление можно будет подать и в мае. Но до этого момента ученик, соответственно, будет учиться», — уточнили в комитете.
Бланк необходимо заполнить и переслать в школу в онлайн-формате, бумажную копию можно будет донести позже.
После месяца дистанционного обучения петербургским школьникам, кроме выпускников, разрешили завершить учебный год в мае. Учителя продолжат работать, однако родители по желанию смогут написать заявление о досрочной аттестации, учащимся выставят оценки исходя из результатов трёх четвертей.