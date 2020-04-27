Чтобы школьник смог пройти досрочную аттестацию и не учиться в мае, родители должны до конца апреля подать соответствующее заявление. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Петербурга 27 апреля.



«Заявление можно будет подать и в мае. Но до этого момента ученик, соответственно, будет учиться», — уточнили в комитете.

