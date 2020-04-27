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27.04.2020 14:08
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Печать

В школы Петербурга поступили бланки на досрочную аттестацию. Родителям советуют не тянуть с заявлением

Чтобы школьник смог пройти досрочную аттестацию и не учиться в мае, родители должны до конца апреля подать соответствующее заявление. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Петербурга 27 апреля.

«Заявление можно будет подать и в мае. Но до этого момента ученик, соответственно, будет учиться», — уточнили в комитете.

Фото: «Фонтанка.ру»

Бланк необходимо заполнить и переслать в школу в онлайн-формате, бумажную копию можно будет донести позже.

После месяца дистанционного обучения петербургским школьникам, кроме выпускников, разрешили завершить учебный год в мае. Учителя продолжат работать, однако родители по желанию смогут написать заявление о досрочной аттестации, учащимся выставят оценки исходя из результатов трёх четвертей.

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Комментарии (7)

Досрочная, говорите, аттестация? А что ещё "умного" и простенького, досрочного вы придумаете?! Наших детей лишили возможности учиться в школе, общаться с друзьями, учителями, заниматься в секциях, радоваться жизни и развиваться. Мы, родители, взвалили на себя труд учителей, пытаясь хоть как-то пройти школьную программу дома. Это и так слабое подобие обучения. Так зачем вы хотите все упростить?! Чтобы наши дети совсем деградировали? Дистанционное обучение ни в коей мере никогда не заменит нормальное очное образование. Это надсмешка и издевательство над детьми! Дайте им закончить четверть, им и нам тяжело, но программа должна быть пройдена.
***_555
Как-то "Прошу" и "необходимо" не стыкуется. Понятно, что это будет добровольно-принудительно, но признать это власти не хотят.
Okmita
Что-то на сайте комитета образования не вижу такой информации.
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