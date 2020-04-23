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23.04.2020 13:43
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В психиатрическую больницу Скворцова-Степанова коронавирус привезла пациентка из ПНИ

Карантин из-за коронавируса введён в одном отделении психиатрической больницы Скворцова-Степанова в Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете здравоохранения Смольного 23 апреля.

COVID-19 подтверждён у пациентки, переведенной из ПНИ. Отделение закрыто с прошлой недели. Занесённый в учреждение коронавирус подтвердил главный врач больницы Александр Софронов.

На прошлой неделе стало известно о заражённых коронавирусом проживающих в ПНИ № 10. В учреждении заявили, что заболевшие в марте по показаниям врачей были госпитализированы в городские стационары, а когда вернулись в интернат, у них нашли COVID-19.

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