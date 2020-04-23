В психиатрическую больницу Скворцова-Степанова коронавирус привезла пациентка из ПНИ
Карантин из-за коронавируса введён в одном отделении психиатрической больницы Скворцова-Степанова в Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете здравоохранения Смольного 23 апреля.
COVID-19 подтверждён у пациентки, переведенной из ПНИ. Отделение закрыто с прошлой недели. Занесённый в учреждение коронавирус подтвердил главный врач больницы Александр Софронов.
На прошлой неделе стало известно о заражённых коронавирусом проживающих в ПНИ