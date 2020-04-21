Верховный суд не признал эпидемию коронавируса непреодолимой силой

Президиум ВС 21 апреля дал разъяснения по законодательству, принятому из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из них следует, что президентский указ об объявлении нерабочих дней и все запреты региональных властей никоим образом не означают приостановление гражданских обязательств.

Пострадавшим в период экономического кризиса будет непросто доказать связь убытков с ограничительными мерами. Безусловным обстоятельством непреодолимой силы эпидемия коронавируса считаться не будет, решил Верховный суд.

Признание эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы отдано на откуп конкретным судьям, универсальную формулу Верховный суд не вывел. По его мнению, граждане должны сами доказывать, что они сделали все возможное для надлежащего исполнения обязательств, были заботливы и осмотрительны. Этого может оказаться недостаточно, если суд придет к выводу о том, что иной участник гражданского оборота, находясь в тех же условиях и занимаясь аналогичной деятельностью, «выкрутился» и свои обязательства исполнил.

Несмотря на пандемию, Верховный суд считает, что по-прежнему нельзя считать непреодолимой силой отсутствие у должника необходимых денежных средств, дефицит товаров на рынке, нарушение обязательств контрагентами.

Пандемия коронавируса не должна быть и не будет обязательным атрибутом разбирательств по долгам и банкротствам, уверен ВС. Суд вообще может проигнорировать нынешнюю ситуацию, если стороны не попросят учитывать ограничительные мероприятия как дополнительный фактор, помешавший исполнению обязательств.