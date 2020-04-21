Верховный суд не признал эпидемию коронавируса непреодолимой силой
Пострадавшим в период экономического кризиса будет непросто доказать связь убытков с ограничительными мерами. Безусловным обстоятельством непреодолимой силы эпидемия коронавируса считаться не будет, решил Верховный суд.
Президиум ВС 21 апреля дал разъяснения по законодательству, принятому из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из них следует, что президентский указ об объявлении нерабочих дней и все запреты региональных властей никоим образом не означают приостановление гражданских обязательств.
Признание эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы отдано на откуп конкретным судьям, универсальную формулу Верховный суд не вывел. По его мнению, граждане должны сами доказывать, что они сделали все возможное для надлежащего исполнения обязательств, были заботливы и осмотрительны. Этого может оказаться недостаточно, если суд придет к выводу о том, что иной участник гражданского оборота, находясь в тех же условиях и занимаясь аналогичной деятельностью, «выкрутился» и свои обязательства исполнил.
Несмотря на пандемию, Верховный суд считает, что по-прежнему нельзя считать непреодолимой силой отсутствие у должника необходимых денежных средств, дефицит товаров на рынке, нарушение обязательств контрагентами.
Пандемия коронавируса не должна быть и не будет обязательным атрибутом разбирательств по долгам и банкротствам, уверен ВС. Суд вообще может проигнорировать нынешнюю ситуацию, если стороны не попросят учитывать ограничительные мероприятия как дополнительный фактор, помешавший исполнению обязательств.
«Признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация», — решил ВС, но допустил, что значительное снижение размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для открытого посещения может — при некоторых оговорках — быть признано обстоятельством непреодолимой силы.
«Для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы, наличие причинно-следственной связи между обстоятельствами и невозможностью исполнения обязательств, непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы, добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков», — говорится в обзоре ВС.
Ограничительные меры в России действуют с середины марта 2020 года. Регионы устанавливают свои запреты на ведение бизнеса.
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