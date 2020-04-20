Заводы против коронавируса. Как крупнейшие предприятия Петербурга выполняют план в пандемию

Половина сотрудников сидит дома, молодые работают за повышенный оклад. Где-то на горизонте дефицит запчастей и закрытые проекты. «Фонтанка» узнала, как десятка крупнейших заводов Северной столицы справляется с инфекцией.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру«/Архив

Пока малый и средний бизнес бьется в конвульсиях, промышленные гиганты продолжают работу. Это разрешил Владимир Путин. Самых взрослых сотрудников отправили по домам, до минимума сократили командировки. Ритуалами стали тесты на коронавирус и проверка температуры. Даже у станков просят держать дистанцию.

Лучше всего себя чувствуют те, кто задействован в исполнении гособоронзаказа (ГОЗ). На «Северной верфи» на информационных стендах и на проходной развешены объявления о необходимости держать дистанцию в 1,5 метра, носить маски, часто мыть руки. В конце марта, перед уходом заводчан на самоизоляцию, была сделана рассылка по электронной почте памяток Минздрава и Роспотребнадзора о симптомах коронавируса, рекомендаций, как минимизировать угрозу заражения. С 13 апреля открыли заводскую столовую, до этого она не работала. На предприятии разнесли друг от друга посадочные места для дистанцирования посетителей и нанесли разметку на пол.



«Промышленность имеет запас прочности, поскольку работает по долгосрочным контрактам. В апреле всем нашим работникам сохранена зарплата. Те, кто сейчас выходит на работу, за исключением руководителей, получают к своей зарплате 30%-ную надбавку, — рассказали на «Северной верфи». — Пока у наших цехов есть фронт работ, обеспеченный материалами. Есть «зависания» по отдельным позициям, но это единичные, а не массовые случаи. По рыболовецким заказам поставщики продолжают активную отгрузку, на складах завода в наличии все, что мы должны были получить. А как будет развиваться ситуация с поставками дальше — зависит от динамики распространения вируса».

Как рассказали «Фонтанке» на заводе «ОДК-Климов», так как у предприятия есть обязательства по ГОЗ и военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с другими странами, то с 6 апреля, сразу после первых президентских каникул, на нём были вновь запущены производственные процессы.

«Сейчас приоритет отдан работам по серийному выпуску вертолетных двигателей ТВ3–117 и ВК-2500 в рамках гособоронзаказа. Серийное производство в объеме текущего плана выпуска обеспечено комплектующими на 3–4 месяца. Можно утверждать, что проблем по исполнению контрактов ГОЗ и ВТС на 2020 год не будет», — заверили на предприятии.



При этом доступ работников, непосредственно не связанных с неотложной производственной деятельностью, на предприятие ограничен. А для сотрудников в возрасте 65 лет и старше оформлены больничные листы. Кроме того, практически все представители завода отозваны из командировок. А все вернувшиеся из-за границы прошли 14-дневный карантин.

«Организовано измерение температуры на входе, оборудованы места для обработки рук кожными антисептиками, на пол нанесена разметка для соблюдения дистанции. Чтобы избежать очередей на проходной, начало рабочего дня регулируется отдельным графиком. В столовой сотрудники получают питание в виде ланч-боксов и размещаются по 1–2 человека за столом», — рассказали в «ОДК-Климов». Завод даже думал над вопросом переориентации производства на помощь врачам — рассматривался выпуск аппаратов ИВЛ, но этот проект был признан нецелесообразным.

«Ижорские заводы» в составе Группы ПАО ОМЗ входят в число системообразующих предприятий РФ и также работают в полном объеме. Как рассказали «Фонтанке» на предприятии, все сотрудники обеспечены масками и антисептическими средствами. А те коллеги, которые могут полноценно работать дистанционно, переведены на удаленный режим.



В первые дни президентских каникул острым был вопрос с сотрудниками, у которых маленькие дети и которых из-за закрытия детских садов не с кем было оставить дома. Помогла администрация Колпинского района Петербурга, которая посодействовала в размещении детей работников в дежурных детских садах.

Еще одна важная мера профилактики — это введение дополнительной развозки сотрудников. Предприятие и раньше доставляло колпинцев до работы и с работы, но сейчас это делается адресно, чтобы человек как можно меньше шёл до своей парадной по улице. Как итог — практически все ижорцы, которые не могут добираться на Ижорские заводы на личном автотранспорте, обеспечены доставкой до работы и с работы на небольших комфортабельных автобусах, которые регулярно дезинфицируются для дополнительной профилактики COVID-19 и других ОРВИ.

Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство на прошлой неделе, продолжает работать в одну смену. Предприятие ежедневно выпускает по 360 автомобилей как для экспорта, так и для российского рынка.



«Заводом был разработан стандарт безопасности в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача и Роспотребнадзора. Также были ужесточены требования, предъявляемые к санитарному режиму на заводе и личной гигиене сотрудников, к режиму доступа на территорию, к санитарной обработке помещений, к обеспечению сотрудников средствами защиты», — рассказали «Фонтанке» на предприятии.

Петербургский пивоваренный завод «Балтика», часть Carlsberg Group, относится к числу предприятий пищевой промышленности, поэтому также продолжает функционировать.

«Мы перевели всех, кого возможно, на удаленную работу, отменили командировки, увеличили частоту уборок и санитарных мероприятий, закупили средства индивидуальной защиты для наших сотрудников и снабдили их рекомендациями о том, как снизить риски заражения, — рассказали «Фонтанке» на «Балтике». — Прибывшие из-за границы в марте-апреле сотрудники соблюдают обязательный двухнедельный карантин. Сотрудники старше 65 лет следуют всем введенным властями правилам по ограничению передвижений».



Петербургские «Силовые машины» Алексея Мордашева также входят в федеральный перечень системообразующих предприятий — обеспечивают энергооборудованием стратегически важные генерирующие компании непрерывного цикла. На предприятии отменены все корпоративные мероприятия, а совещания переведены в онлайн-формат.

Коллектив о текущей ситуации информируется через каналы внутренних и внешних корпоративных коммуникаций: единую горячую линию, Telegram-канал, корпоративное ТВ, интернет-портал и электронные рассылки. При этом самые необходимые командировки не были отменены.

«По России они проводятся только при обоснованной производственной необходимости, при этом сотрудники обеспечиваются на весь период командировки соответствующими средствами индивидуальной защиты», — пояснили на «Силовых машинах».

В руководстве ПАО «Светлана» рассказали, что у них есть запас по финансовым ресурсам, комплектующим и материалам, и в апреле предприятие работает стабильно. Однако возрастает неопределенность в отношении будущих контрактов, а соответственно, и риски по снижению доходов предприятия.

