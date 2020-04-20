Корюшку в Петербурге будут продавать до 31 мая. Список адресов

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле согласовал восемь точек у мест вылова самой петербургской рыбы. Корюшку также можно будет купить в магазинах и автолавках.
На сайте комитета, как сообщает ведомство 20 апреля, появился полный список мест, где в Петербурге продается сезонная рыба. Сегодня это 218 мест, из них 59 свободны.
Они размещаются также в местах выгрузки уловов рыбы по следующим адресам:
- ул. Инструментальщиков, у д. 9;
- пос. Смолячково, Приморское шоссе, у д. 686;
- Славянская ул., у д. 26;
- Береговая ул., у д. 19, литера А;
- пос. Лисий Нос, 1-я Полянская ул., у д. 15;
- г. Кронштадт, ул. Восстания, уч. 15 (северо-восточнее д. 11);
- г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч. 63 (западнее д. 43);
- Новочеркасский пр., участки у д. 8.
О стихийно возникших местах продажи корюшки «Фонтанка» уже писала. А здесь можно посмотреть на то, как в Петербурге ловят эту рыбку под лунным светом.