Корюшку в Петербурге будут продавать до 31 мая. Список адресов

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле согласовал восемь точек у мест вылова самой петербургской рыбы. Корюшку также можно будет купить в магазинах и автолавках.



На сайте комитета, как сообщает ведомство 20 апреля, появился полный список мест, где в Петербурге продается сезонная рыба. Сегодня это 218 мест, из них 59 свободны.



Они размещаются также в местах выгрузки уловов рыбы по следующим адресам:



ул. Инструментальщиков, у д. 9;

