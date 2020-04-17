Рыбалка под лунным светом. Жители Канонерки в ночи отправились за корюшкой
Поклонники рыбалки не выдержали вынужденного уединения и, вооружившись удочками, под покровом ночи отправились ловить корюшку на берег Канонерки.
Судя по фотографиям, опубликованным после полуночи 17 апреля в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», выйти из дома одновременно решились десятки рыбаков. Некоторые запечатленные на кадрах настолько увлеклись ловлей, что забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра.
Напомним, на прошлой неделе очевидцы пожаловались на любителей рыбалки, которые массово отправились ловить корюшку на Финский залив.