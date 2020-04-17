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17.04.2020 01:17
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Рыбалка под лунным светом. Жители Канонерки в ночи отправились за корюшкой

Поклонники рыбалки не выдержали вынужденного уединения и, вооружившись удочками, под покровом ночи отправились ловить корюшку на берег Канонерки.

Судя по фотографиям, опубликованным после полуночи 17 апреля в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», выйти из дома одновременно решились десятки рыбаков. Некоторые запечатленные на кадрах настолько увлеклись ловлей, что забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра.

Напомним, на прошлой неделе очевидцы пожаловались на любителей рыбалки, которые массово отправились ловить корюшку на Финский залив.

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