ГЖИ возглавила экс-замглавы Приморского района Акацевич. Ее предшественник продержался на посту 17 лет
Пост руководителя Государственной жилищной инспекции в Петербурге заняла Ольга Акацевич. Информацию об этом 20 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Акацевич ранее занимала должность замглавы Приморского района, где непосредственно координировала и контролировала деятельность отделов районного хозяйства и благоустройства.
В этот же день от должности главы ГЖИ был освобожден Владимир Зябко, который был назначен на пост еще в 2003 году. Напомним, чиновник стал известен широкой общественности в 2017 году, когда подал в суд на пенсионерку Марину Мачневу, выложившую в интернет видеозапись личного приема у Зябко. Женщина снабдила запись своими комментариями, что чиновник покинул рабочее место раньше установленного времени.
Зябко в исковом потребовал удалить свое изображение и выплатить миллион рублей на благотворительность. Невский районный суд встал на сторону чиновника, а требования были снижены до 10 тысяч рублей. впрочем, год спустя Горсуд подтвердил правоту Мачневой: съемку должностного лица во время исполнения им своих рабочих обязанностей можно проводить без разрешения.