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20.04.2020 19:10
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ГЖИ возглавила экс-замглавы Приморского района Акацевич. Ее предшественник продержался на посту 17 лет

Пост руководителя Государственной жилищной инспекции в Петербурге заняла Ольга Акацевич. Информацию об этом 20 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Акацевич ранее занимала должность замглавы Приморского района, где непосредственно координировала и контролировала деятельность отделов районного хозяйства и благоустройства.

В этот же день от должности главы ГЖИ был освобожден Владимир Зябко, который был назначен на пост еще в 2003 году. Напомним, чиновник стал известен широкой общественности в 2017 году, когда подал в суд на пенсионерку Марину Мачневу, выложившую в интернет видеозапись личного приема у Зябко. Женщина снабдила запись своими комментариями, что чиновник покинул рабочее место раньше установленного времени.

Зябко в исковом потребовал удалить свое изображение и выплатить миллион рублей на благотворительность. Невский районный суд встал на сторону чиновника, а требования были снижены до 10 тысяч рублей. впрочем, год спустя Горсуд подтвердил правоту Мачневой: съемку должностного лица во время исполнения им своих рабочих обязанностей можно проводить без разрешения.

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Комментарии (3)

Печенеги и половцы
Убрали пустое место
Chernov Artem
А я … Да я холоп - чуть что, на вилы хлоп....
Chernov Artem
Ура, ура, ура!!! Круговорот ворья в структуре, ах простите очередного супер-менеджера назначили.... Как вот не посмотрю, у нас, везде супер управленцы. Беда юрист - Премьер-министр, главный мытарь - Премьер-министр, сомнительный глава района - глава жилищной инспекции и много прочих примеров. А что данная Особа имеет не оспоримые управленческие достижения или образование техническое для данной должности нужное? Ну так и существуем... одним словом Бояре(
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