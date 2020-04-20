Онлайн-карта общественного транспорта Петербурга не подает признаков жизни уже неделю. Причины и сроки восстановления не называют
Карта Петербурга, на которой в режиме онлайн должны отображаться автобусы, троллейбусы и трамваи, не работает. По наблюдениям «Фонтанки», это длится уже около недели.
«По техническим причинам временно не работает функционал портала общественного транспорта в части отображения движения транспорта и прогнозирования времени прибытия», — говорят в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Собеседники «Фонтанки» в транспортном блоке правительства отмечают, что реальных причин и сроков устранения госслужащие не знают, поэтому никакой конкретики в официальном комментарии нет.
В декабре 2019 года, когда карта, являющаяся частью автоматизированной системы управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ), также дала сбой, власти конкретно назвали причину. Карту же удалось починить за пару дней.
В 2020 году эту систему должна была сменить более современная комплексная система управления общественным транспортом, однако на прошлой неделе Смольный расторг контракт с её разработчиком, считая, что из 450 млн, которые выделены на 4-й этап работ, закрыто менее 30 млн. Подрядчик — НТЦ «Измеритель» — с выводами приемочной комиссии не согласен.