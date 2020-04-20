FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 11:54
5
Печать

Онлайн-карта общественного транспорта Петербурга не подает признаков жизни уже неделю. Причины и сроки восстановления не называют

Карта Петербурга, на которой в режиме онлайн должны отображаться автобусы, троллейбусы и трамваи, не работает. По наблюдениям «Фонтанки», это длится уже около недели.

«По техническим причинам временно не работает функционал портала общественного транспорта в части отображения движения транспорта и прогнозирования времени прибытия», — говорят в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Собеседники «Фонтанки» в транспортном блоке правительства отмечают, что реальных причин и сроков устранения госслужащие не знают, поэтому никакой конкретики в официальном комментарии нет.

В декабре 2019 года, когда карта, являющаяся частью автоматизированной системы управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ), также дала сбой, власти конкретно назвали причину. Карту же удалось починить за пару дней.

В 2020 году эту систему должна была сменить более современная комплексная система управления общественным транспортом, однако на прошлой неделе Смольный расторг контракт с её разработчиком, считая, что из 450 млн, которые выделены на 4-й этап работ, закрыто менее 30 млн. Подрядчик — НТЦ «Измеритель» — с выводами приемочной комиссии не согласен.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

AKM
Карту отключили затем же, зачем организовали пробки в метро.
DrDick
Очень неудобно с неработающей онлайн-картой. Вчера на остановке 40 минут ждал 27 троллейбус.
***_555
Молодцы. Мало того, что из-за сокращения транспорта создают толпы, та кещё и невозможно узнать когда именно что приедет. Больше скоплений людей - больше заразы.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний