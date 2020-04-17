Капкейки с зайцами, куличи с шафраном и чипсами из апельсинов. Петербургские заведения доставляют Пасху на дом

Петербургские кафе и рестораны, которые продолжают работу в апреле, готовятся к Пасхе. В их меню появились нестандартные куличи, пасхальные десерты и освященные яйца.

Пасхальный ассортимент в этом апреле появился даже у тех заведений, которые до этого не занимались выпечкой. Некоторые объединились с пекарнями и разместили их продукцию в своем меню. А рестораны, которым повезло с собственной кухней, постарались добавить в палитру ингредиентов традиционного кулича и пасхи свою изюминку.



Фото: Скриншот с сайта instagram.com

«Фонтанка» обратилась к участникам проекта «Покупай у своих» https://usvoih.fontanka.ru/. Уже больше тысячи городских микро- и малых предприятий разместили на карте свои объявления и предлагают соседям воспользоваться товарами и услугами с серьезными скидками. Многие из них готовы помочь горожанам достойно отпраздновать Пасху, несмотря на непростые времена.



Например, в кафе-кулинарии COOLinar помимо кулича с изюмом и цукатами к Пасхе готовят кулич «Шафрановый». «Это наше ноу-хау. Если мы говорим про эзотерику, то шафран гармонизирует. Помимо этого он обладает некой магией. По сути, это символ богатства. Самое главное — он придает неповторимый аромат. Мы ведь используем не порошок, а именно рыльца шафрана, на нем настаивается тесто», — отмечает владелица и генеральный директор заведения Нина Соловьева. Для приготовления куличей используют муку высшего сорта, а пасху готовят из фермерского творога. Для соседей по промокоду Fontanka действует скидка в 10%.

А в кафе «Троицкий мост», которое с 6 апреля перешло на режим доставки, к Пасхе клиентам предлагают куличи с четырьмя вариантам украшения глазури. Первый — с веточкой розмарина, второй — с мармеладом, орехом и зефиром, третий — с розмарином, орехами и сушеными ягодами, а четвертый — с кусочками сушеных апельсинов, орешками и корицей.

«Орехи мы покупаем, а фрукты высушиваем сами, обычно используем их в качестве ингредиентов в салатах. Зефирки тоже собственного производства», — рассказывают в заведении. Куличи и другие сладости в кафе готовы бесплатно доставить в радиусе пяти километров от кафе — оно находится в Петроградском районе. К тому же для соседей кафе приготовило сладкий комплимент и скидку в 5% по промокоду Fontanka.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

В ресторане «Русская рыбалка» на Пасху тоже приготовили необычные куличи. «Их рецепт разрабатывал наш шеф-кондитер. Они сделаны из натуральных продуктов на основе сдобного теста, украшены белым шоколадом и меренгой. Внутри — изюм, пропитанный выдержанным ромом», — отмечают в ресторане.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Еще более творчески к расширению меню на праздник подошли в кондитерской «Морошка». Там готовят не только куличи и пасху из свежего творога, но еще и сладкие десерты. Капкейки украшают фигурками из сахарного теста — в виде зайчиков с морковкой или плетеных гнезд с яйцами. А еще предлагают попробовать десерт «Фаберже»: воздушные пирожные в виде расписных яиц. В заведении работают в режиме доставки и предупреждают, что заказ на кондитерские изделия лучше оформлять хотя бы дня за два.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

В непростой апрель в петербургских заведениях на дом можно заказать даже освященные куличи. В ресторане американской кухни «Монтана Steak House» пасхальную продукцию 16 апреля освятил отец Вячеслав из Троицкого собора. К празднику в заведении готовят куличи, украшенные посыпкой и чипсами из сухофруктов и апельсинов, а также фермерские яйца, окрашенные с помощью луковой шелухи.



«Я все делаю из натуральных продуктов, не добавляю химии, чтобы дольше стояло. Все, как в старину, как делала моя бабушка. Готовлю глазурь по своему рецепту, использую только натуральный белок — видите, она получается белее», — делится секретами шеф-повар ресторана Алексей Никитин. Не забудьте про промокод Fontanka — по нему ресторан скидывает 10% от цены.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

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