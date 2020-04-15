«Вчера приняли первый заказ». Сотни предпринимателей уже продают петербуржцам со скидками для соседей товары и услуги на карте «Фонтанки»

Фото: фрагмент карты проекта «Покупай у своих»

Проект «Покупай у своих» набирает обороты. Предприниматели делятся первыми историями успеха. В казалось бы совсем безнадежной ситуации они получают заказы от соседей-петербуржцев и надежду достойно пережить эти непростые дни.

Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» собрал на одной карте https://usvoih.fontanka.ru/ сотни петербургских бизнесменов. Они продолжают легально работать и готовы на серьезные скидки для соседей, чтобы выжить даже в тяжелое время.

Благодаря участию в проекте, предприниматели стали снова получать заказы. В «Фонтанку» обратились владельцы мебельного салона «Заневские кухн». Уже 1,5 года они делают на заказ кухни и корпусную мебель. Но с конца марта у них не было ни одного заказа — коронавирус.



«Это семейное предприятие. Я продаю, муж собирает, - рассказала совладелица компании Светлана Романенко. - Брали кредиты в разных банках, чтоб открыться. Кредитовались как физлица, потому что индивидуальным предпринимателем кредиты не дают. Работали, платили налоги, практически вся прибыль уходила на досрочное погашение кредитов, накоплений не делали. Если б не кризис, через год уже все бы выплатили и стали бы работать уже в плюс».

В конце марта торговый центр, в котором работал их салон, закрылся до конца апреля. «Заказов нет, куча долгов и трое детей», - описывала состояние семьи Романенко. Но уже сегодня ее муж собирает первый апрельский заказ - после того, как точку с магазином разместили на карте «Фонтанки», к ним опять обратились клиенты.



Фото: предоставлено Светланой Романенко, совладелицей мебельного салона «Заневские кухни» Фото: предоставлено Светланой Романенко, совладелицей мебельного салона «Заневские кухни» Фото: предоставлено Светланой Романенко, совладелицей мебельного салона «Заневские кухни»

В дни самоизоляции малый и средний бизнес готов предоставить петербуржцам не только мебель, но еще и книги, канцелярию, игрушки, цветы, лекарства, очки и контактные линзы. На карте «Фонтанки» уже 250 магазинов, которые предлагают соседям доставку на дом. Больше сотни предприятий готовы в нерабочий апрель привезти горожанам завтраки, обеды и ужины, десерты и напитки, продукты, а также корма для домашних животных.



На карту «Фонтанки» также нанесены детские лагеря, которые запустили совместную программу «Онлайн весенняя смена». А еще — несколько десятков компаний, которые предлагают петербуржцам дистанционные курсы по иностранным языкам, онлайн-занятия по арифметике, танцам и программированию для детей, подготовке к экзаменам. Консультации психологов, юристов и бухгалтеров — у соседей все еще можно легально получить самые разные услуги.

«Фонтанка» запустила проект «Покупай у своих» https://usvoih.fontanka.ru сразу, как только власти ввели запрет на работу большей части городского бизнеса. Он представляет собой карту Петербурга, на которой продолжающие работу предприятия малого и среднего бизнеса могут самостоятельно себя отметить и рассказать о своих услугах. Посмотрите на нее: может быть, рядом с вами уже есть сервис, которым вы давно хотели воспользоваться? Или магазин, о существовании которого не догадывались.

Закажите сегодня у них — в такое трудное время это лучшее, что можно сделать, чтобы поддержать бизнес.

