Роспотребнадзор заказал терапевтов на дом. Они должны посещать до 100 человек в день без выходных

Комитет по здравоохранению должен «обеспечить еженедельное меднаблюдение на дому» за петербуржцами 65+ и инвалидами. Это требование звучит в постановлении главного санврача города. Как его выполнить, если на некоторых участках на 1 терапевта - до 100 таких пациентов в день, включая субботы и воскресенья?

автор фото Игорь Иванко/Коммерсантъ

Глава петербургского Роспотребнадзора подписала очередное, 7-е постановление о профилактике распространения коронавирусной инфекции, в котором среди прочих предписаний есть требование о еженедельном медицинском наблюдении на дому за всеми петербуржцами старше 65 лет и инвалидами. Напомним, в Петербурге 897 тысяч человек в возрасте 65 лет, более 500 тысяч инвалидов пенсионного возраста (не все они в возрасте 65+). И 3327 участковых врачей. Минус педиатры (1074), остается чуть больше 2 тысяч терапевтов и врачей общей практики (ВОП) взрослой амбулаторной службы.



В соответствии с приказами Минздрава, один терапевт взрослой поликлиники на одну ставку должен обслуживать участок, на котором живут 1200 человек, норма для врача общей практики – 1500, но допускается и так называемый укрупненный участок до 1800 человек. По данным за декабрь прошлого года, в петербургских поликлиниках не хватало 612 участковых терапевтов. Так что многие работают либо на 1,5, либо на 1,75 ставки. Соответственно, растет и участок. Может ли участковый терапевт или ВОП выполнить предписание Роспотребнадзора – еженедельно посещать каждого петербуржца старше 65 лет и инвалидов? Этот вопрос «Доктор Питер» задал Руслану Суркову, исполнительному директору проекта «Полис» компании «Евромед групп», которая работает в системе ОМС Петербурга – обеспечивает амбулаторной помощью петербуржцев с полисом ОМС в офисах общей врачебной практики. - Если мы говорим, например, о Приморском районе, то у нас 8 центров, к которым прикреплено 77 тыс населения. Из них 30% - петербуржцы в возрасте 65+ и инвалиды. Их лечат 32 врача-терапевта. То есть около 23 тысяч человек они должны посещать еженедельно, на каждого врача это чуть более 700 человек, - посчитал Руслан Сурков. – Но в нашей «коронавирусной реальности» есть еще пациенты, которые находятся в изоляции на карантине с выявленным коронавирусом, с подозрением на него, контактные, которых тоже необходимо контролировать на дому практически еженедельно. Сейчас их 1500. И никто не отменял необходимость в неотложной помощи по вызову, не отменял и другие инфекции – например, вчера у пациента заподозрили корь. К счастью, она не подтвердилась, потому что до этой инфекции (кстати, гораздо более заразной, чем коронавирус) сегодня и дела никому нет.

Постановление Роспотребнадзора адресовано не клиникам и врачам, а комитету по здравоохранению. Он должен разъяснить, как на практике это медицинское наблюдение должно выглядеть. Руслан Сурков надеется, что все-таки можно будет организовать телемедицинский и телефонный контроль. Конечно, возрастной состав на терапевтических участках разный. В новостройках, например, пожилых мало, в центральных районах больше. Но никто до сих пор не озаботился организацией труда участковых врачей. Другой собеседник «Доктору Питеру» рассказал: «Если сегодня не будет введен алгоритм работы врача на вызове и на амбулаторном приеме, скоро совсем некому будет ходить по домам не только чтобы проконтролировать тех, кто сидит в изоляции с подозрением на COVID-19, но и на все вызовы. А те, кого они навещают по домам, превратятся в пациентов, контактных по COVID-19. Потому что рассказы о том, что все участковые обеспечены средствами индивидуальной защиты – сказки. На вызовы они ходят в своей одежде, им выдают 1 маску на день и несколько пар перчаток. То есть они работают в зоне риска, несут свою инфекцию домой и в свою поликлинику».