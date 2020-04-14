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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 10:25
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире

Первый день Петербурга без каршеринга, от России закрывается Китай, Европа снимает ограничения —

главное о пандемии за вторник, 14 апреля.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На москвичей младше 65 лет приходится 85 % заражений.

Оперштаб Москвы по коронавирусу опубликовал возрастную статистику новых заболевших. Ощущение, что российский коронавирус один из самых "молодых" в мире.

Среди новых заболевших в Москве:

44,5% — от 18 до 45 лет

36,5% — от 46 до 65 лет

9% — от 66 до 80 лет

5% — старше 80 лет

5% — дети

За последние сутки в Москве выявили 1489 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 13002 заболевших.

Количество заболевших в России превысило 21 тысячу человек. По этому показателю мы прочно закрепились в топ-15 стран по распространенности коронавируса. Португалия и Австрия не показывают такой мощной динамики.

https://www.worldometers.info/

Тем временем, китайские ученые получили разрешение на клинические испытания трех вакцин от коронавируса.

Генконсульство в Харбине сообщило о закрытии всех погранпереходов. Инициатор - Китай. Решение о жесткой изоляции принято после резкого всплеска завозных случаев из России. Мы начали "экспорт" коронавируса.

121 случай зафиксирован в Петербурге за сутки, общее число заболевших - 799.

Петербург занимает третье место по числу зараженных.

Большинство летальных исходов по-прежнему приходится на Москву — 13 из 22.

Остальные случаи:

— 5 в Московской области,

— 2 в Республике Башкортостан,
— 1 во Владимирской области,
— 1 в Воронежской области.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб.

За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

За сутки в России подтверждены 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксированы 22 летальных исхода.

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