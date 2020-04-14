Коронавирус в Петербурге, стране и мире
Первый день Петербурга без каршеринга, от России закрывается Китай, Европа снимает ограничения —
главное о пандемии за вторник, 14 апреля.
На москвичей младше 65 лет приходится 85 % заражений.
Оперштаб Москвы по коронавирусу опубликовал возрастную статистику новых заболевших. Ощущение, что российский коронавирус один из самых "молодых" в мире.
Среди новых заболевших в Москве:
44,5% — от 18 до 45 лет
36,5% — от 46 до 65 лет
9% — от 66 до 80 лет
5% — старше 80 лет
5% — дети
За последние сутки в Москве выявили 1489 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 13002 заболевших.
Количество заболевших в России превысило 21 тысячу человек. По этому показателю мы прочно закрепились в топ-15 стран по распространенности коронавируса. Португалия и Австрия не показывают такой мощной динамики.
Тем временем, китайские ученые получили разрешение на клинические испытания трех вакцин от коронавируса.
Петербург занимает третье место по числу зараженных.
Большинство летальных исходов по-прежнему приходится на Москву — 13 из 22.
Остальные случаи:
— 5 в Московской области,
— 2 в Республике Башкортостан,
— 1 во Владимирской области,
— 1 в Воронежской области.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб.
За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
За сутки в России подтверждены 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксированы 22 летальных исхода.