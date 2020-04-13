Протестируйте меня на COVID-19. Кашляешь и температуришь — быстро не получится

Платные тесты на COVID-19 делают быстро, но только одна компания принимает сегодня в Петербурге клиентов с симптомами ОРВИ. В городских пунктах здоровым, наоборот, не рады, а заболевшим результатов ждать придется дольше.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района

В Петербурге государственные и частные лаборатории используют тест-системы, которые выявляют COVID-19 методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), разработанные компаниями «Вектор-Бест», «ДНК-Технология» и «Вектор». Последний — новосибирский научный центр Роспотребнадзора, который ранее был фактически монополистом.

«Не принципиально, на какой именно тест-системе работать: мы протестировали несколько систем других, помимо «Вектора», производителей — все они имеют примерно одинаковый уровень чувствительности и специфичности, результаты на разных тест-системах сопоставимы», — заявила «Фонтанке» замгендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.



Как ранее писал «Доктор Питер», за рубежом используются другие тест-системы. В частности, в Европе чувствительность составляет 10 в третьей степени на миллилитр, в России она в 1000 раз ниже — 10 в пятой степени.

Провериться на коронавирус в Петербурге можно уже в трех частных лабораториях. В две из них с симптомами ОРВИ путь заказан, зато могут привезти услугу на дом. С городскими пунктами, которые рандомно обзвонила «Фонтанка», как повезет: где-то рады видеть всех, где-то — только своих «прикрепленцев». Здоровых отговаривают от визита или отсылают в коммерческий сектор. Сроки анализов разнятся капитально — от 1 суток до 15–20 дней.

Компания «Ситилаб» начала проводить тестирование на коронавирус в Петербурге с 10 апреля. Там анализ готовится 2 рабочих дня с момента поступления в лабораторию. Желающих записаться сначала анкетируют по телефону: какая температура тела, возраст, хронические заболевания, посещение неблагополучных с точки зрения распространения COVID-19 стран и регионов, имели ли контакт с такими людьми, а также находящимися на наблюдении или лечении, есть ли признаки ОРВИ. Последнее пресекает возможность сдать тест в лаборатории компании.

Анализы будут забирать только по записи на конкретное время. Приходить просят с паспортом и рекомендуют надеть медицинскую маску и одноразовые перчатки. Настоятельно просят не опаздывать — на каждого пациента отведено 15 минут, и пересечений между ними не должно быть. Отправиться на сдачу предстоит натощак — за 4 часа не есть, не пить и зубы не чистить. И за сутки не принимать противовирусные препараты. «Хеликс» предлагает всем желающим провериться на «корону» заполнить стандартную форму на сайте. Кроме личных и контактных данных надо поставить три галочки, соглашаясь с утверждениями: «В последние 14 дней я НЕ был в других странах», «У меня НЕ было контактов с людьми, прибывшими из других стран» и «У меня НЕТ симптомов ОРВИ, кашля, затрудненного дыхания, температуры выше 37°С». Если хоть один пункт останется без галочки, на следующую ступень на пути к заветному анализу не пройти. Появляется предупреждение: «К сожалению, Лабораторная служба Хеликс не может записать вас на исследование», далее по тексту — совет обратиться в Роспотребнадзор.

Но и четыре дня спустя после заполнения анкеты «Хеликс» так и не перезвонил. Попытки связаться самостоятельно по телефону также не увенчались успехом — «все операторы сейчас заняты» (и так полдня), поэтому пришлось верить информации на сайте. Если повезет записаться, результат будет известен уже через сутки. Кроме того, компания предлагает и услугу сдачи на дому. Но оставить заявку на нее можно только по телефону. А дождаться, пока освободится оператор, у корреспондента не хватило терпения. В Северо-Западном центре доказательной медицины возможность сдать анализ на COVID-19 появилась с 8 апреля. Более того, в этой компании также можно заказать выезд бригады на дом. У них в форме записи особо указаны только два пункта: нахождение за пределами РФ в последние две недели и контакты с лицами, имеющими подтвержденный положительный диагноз. Приболевшие родственники, подсказали в центре, также могут вызвать медиков. Признаки ОРВИ — не причина для отказа. Результаты — в течение трех дней.

В городских центрах забора, в качестве которых в основном выступают поликлиники, можно сдать анализ бесплатно, единственное условие — центр должен быть на территории «своего района». И прямого указания, что анализы принимают только у людей с симптомами ОРВИ, нет. Но в самих медучреждениях единое понимание, кого звать, а кого «отшивать», отсутствует. «Вы прикреплены к поликлинике?» — первый вопрос, который задали в 27-м ГБУЗе. «Не знаю, но живу рядом». «Тогда паспорт, полис, СНИЛС, и подходите; угол Вознесенского и Красноградского переулка». Воображаемым родственникам с признаками ОРВИ посоветовали сначала показаться доктору: «Может, там ангина... чтобы не было смазанной картины». При этом даже с такими симптомами прийти можно. Результаты предстоит ждать от 3 до 7 дней. Если он отрицательный, то возможна задержка получения до двух недель, предупредила собеседница. Если положительный — сразу свяжутся по указанному номеру телефона и электронной почте. В поликлиническом отделении №53 городской поликлиники №4 на Наличной улице задали всего два вопроса: был ли контакт и есть ли признаки ОРВИ. Удостоверившись, что ни того, ни другого позвонивший корреспондент не наблюдает, сотрудник заявила: «Тогда нет. У нас только заболевших берут и контактных». «Так руководство города же говорило, что кто угодно может сдать», — удивился корреспондент. «С сегодняшнего дня — в нашей поликлинике нет. Звоните в другие поликлиники». «Это распоряжение какое-то?» — любопытствовал журналист. «Нам так руководство сказало».

В детском отделении поликлиники №3 на Васильевском острове никаких препятствий не чинили и на вопрос, что надо взять с собой, ответили с юмором — неплохо бы ребенка. Вопросов о состоянии здоровья, наличии масок и перчаток и прикреплен ли потенциальный пациент именно к этому медучреждению, не задавали. Приблизительный срок готовности — 2 дня, точнее сказать невозможно, так как сейчас используют разные тесты, и готовность анализов тоже разная, пояснили в регистратуре. В 71-й поликлинике Выборгского района объяснили, по каким адресам может сдать анализ взрослый, по каким — ребенок. Но предупредили, если он «прикреплен» к другому медучреждению, то надо звонить туда и узнавать, куда идти тестироваться. Вопрос о сроках остался открытым — предложили узнать о них на месте. «А как-то надо готовиться?» — «Да нет, конечно», — ответили на том конце и любезно распрощались. В Калининском районе в поликлинике №76 задали стандартные вопросы: покидали ли пределы страны, были ли контакты с зараженными и о самочувствии. «Прикрепление» по полису там не является обязательным. Далее корреспондента перенаправили на прием в центр здоровья, к дежурному терапевту, который должен провести осмотр и решить, делать анализ или нет. Результатов ждать, как призналась собеседница, очень долго — 10 дней минимум.