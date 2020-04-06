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06.04.2020 15:33
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Пулково приоткрывают рейсом из Бангкока. Полиция и Смольный разработали новый алгоритм встречи пассажиров

Около 17 часов 7 апреля в Пулково должен приземлиться рейс «Бангкок Петербург», узнала «Фонтанка».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

Чтобы не получилось, как с самолетом из Дохи, правительства города и Ленобласти совместно с транспортной полицией, ГУ МВД и Роспотребнадзором договорились о конкретных правилах обследования и дальнейшего транспортирования вывозимых из-за границ россиян.

По информации «Фонтанки», смысл совещания при участии разных ветвей власти можно перевести в следующий план. Он, несомненно, будет интересен тем, кто собирается вылетать из Бангкока 7 апреля. Пассажирам следующих рейсов из-за границы тоже. Им надо быть готовыми к следующему:

— по прилете пассажиры помещаются в транзитную зону и естественным образом делятся на несколько категорий: жители Петербурга, Ленобласти и все другие. Мониторинг происходит по месту выдачи загранпаспорта, плюс, разумеется, в распоряжении транспортной полиции есть свой информационный центр. Заодно происходит фотографирование;

пассажиры проходят медицинское тестирование, в том числе и на температуру (с признаками — на госпитализацию), получают постановления сотрудников Роспотребнадзора. Причем жителям Петербурга и Ленобласти выдают предписание на самоизоляцию по домам (в документе указан конкретный адрес). Все остальные — на 14-дневное помещение в обсерватор. Это либо пансионат «Заря», либо открывшийся к этому времени новый пункт приема;

(В городе новые места пока ищут. В правительстве Ленобласти подсказали журналисту, что своих они отвезут в геронтологический центр поселка Глажево Киришского района.)

после этого все проходят паспортный контроль, получают багаж;

жителей Петербурга и Ленобласти должны организованно развезти по квартирам (или только петербуржцев, а областных — под Кириши). На это правительства Петербурга и Ленобласти должны выделить автобусы. Оставшуюся группу везут в обсерватор;

после появления у себя дома петербуржец или житель Ленобласти обязан позвонить в службу «112» и сообщить о своем прибытии. Невыполнение требования будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции (об этом, конечно, несколько раз напомнят по пути).

Что касается устных советов от собеседников в полиции, а также зачем при прилете пассажиров будут фотографировать, — читайте на 47news.

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Комментарии (5)

Анна Эстедт
А как можно самоизолироваться в квартире, если там кто-то ещё проживает?! Или в доме с одним сан.узлом?! Или сожителям тоже постановят не выходить из дома?!
sweepers
а всех, кто не согласен послать обратно, при нарушении карантина дрючить по полной
Do-Mi-Nor
Удивительно логично))) Непонятно одно: почему раньше не так было-то?
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