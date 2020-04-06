Пулково приоткрывают рейсом из Бангкока. Полиция и Смольный разработали новый алгоритм встречи пассажиров

По информации «Фонтанки», смысл совещания при участии разных ветвей власти можно перевести в следующий план. Он, несомненно, будет интересен тем, кто собирается вылетать из Бангкока 7 апреля. Пассажирам следующих рейсов из-за границы тоже. Им надо быть готовыми к следующему:

Чтобы не получилось, как с самолетом из Дохи , правительства города и Ленобласти совместно с транспортной полицией, ГУ МВД и Роспотребнадзором договорились о конкретных правилах обследования и дальнейшего транспортирования вывозимых из-за границ россиян.

— по прилете пассажиры помещаются в транзитную зону и естественным образом делятся на несколько категорий: жители Петербурга, Ленобласти и все другие. Мониторинг происходит по месту выдачи загранпаспорта, плюс, разумеется, в распоряжении транспортной полиции есть свой информационный центр. Заодно происходит фотографирование;



— пассажиры проходят медицинское тестирование, в том числе и на температуру (с признаками — на госпитализацию), получают постановления сотрудников Роспотребнадзора. Причем жителям Петербурга и Ленобласти выдают предписание на самоизоляцию по домам (в документе указан конкретный адрес). Все остальные — на 14-дневное помещение в обсерватор. Это либо пансионат «Заря», либо открывшийся к этому времени новый пункт приема;

(В городе новые места пока ищут. В правительстве Ленобласти подсказали журналисту, что своих они отвезут в геронтологический центр поселка Глажево Киришского района.)



— после этого все проходят паспортный контроль, получают багаж;



— жителей Петербурга и Ленобласти должны организованно развезти по квартирам (или только петербуржцев, а областных — под Кириши). На это правительства Петербурга и Ленобласти должны выделить автобусы. Оставшуюся группу везут в обсерватор;

