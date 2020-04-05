В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти

Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема. Его искали по делу о мошенничестве на 837 миллионов.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, Ермолаева задержали двое суток назад в Петербурге сотрудники уголовного розыска. Он числился в федеральном розыске с весны прошлого года. Карточка Ермолаева по-прежнему висит в базе МВД, но читатели прислали в редакцию свежий снимок Еремы — на фоне ростомера в отделе полиции.

Фото: Читатель «Фонтанки»

По версии следствия, гендиректор компании «Омега» Ермолаев в 2012 году заключил с дочерним предприятием «Газпрома» ООО «Газпром инвест Запад» договор на строительство газопровода-отвода к Приозерску стоимостью почти 2 миллиарда рублей. Проект состоял из четырех очередей, «Омега» осилила в лучшем случае одну, но Ермолаев получил на счета фирмы около 1,7 миллиарда. Из этих денег 837 миллионов рублей были переведены на счета аффилированных юрлиц.