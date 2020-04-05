В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти
Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема. Его искали по делу о мошенничестве на 837 миллионов.
Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, Ермолаева задержали двое суток назад в Петербурге сотрудники уголовного розыска. Он числился в федеральном розыске с весны прошлого года. Карточка Ермолаева по-прежнему висит в базе МВД, но читатели прислали в редакцию свежий снимок Еремы — на фоне ростомера в отделе полиции.
По версии следствия, гендиректор компании «Омега» Ермолаев в 2012 году заключил с дочерним предприятием «Газпрома» ООО «Газпром инвест Запад» договор на строительство газопровода-отвода к Приозерску стоимостью почти 2 миллиарда рублей. Проект состоял из четырех очередей, «Омега» осилила в лучшем случае одну, но Ермолаев получил на счета фирмы около 1,7 миллиарда. Из этих денег 837 миллионов рублей были переведены на счета аффилированных юрлиц.
Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области. В пресс-службе главка не стали подтверждать «Фонтанке» задержание Ермолаева.
О непостроенном газопроводе к Приозерску «Фонтанка» написала в ноябре 2017 года. Пока следствие и прокуратура не реагировали на осевшие в «Омеге» деньги, Ермолаев попал в СИЗО по другому делу. В Приморском районе летом 2018 года его задержали с «набором киллера» и за стрельбу в сторону полицейских. К этому эпизоду присовокупили невыплату зарплат сотрудникам «Омеги».
Расследование уголовного дела закончилось пшиком. Полицейские простили Ерему, а за невыплату зарплаты суд ограничился штрафом в 150 тысяч рублей. На свободе Ермолаев находился с октября 2018-го.
Судя по публикации «Новой газеты», строительство фантомных объектов на деньги «Газпрома» может быть своеобразным хобби Еремы. По той же схеме пропали газопровод и около 800 миллионов рублей в Калужской области.