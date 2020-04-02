автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Если, самоизолировавшись, вы оставили на улице машину и решили больше не выходить, то она, скорее всего, уедет на штрафстоянку, когда, согласно графику, улицу надо будет убрать.

О том, что никакой уборочной амнистии автомобилистам на самоизоляции не положено, «Фонтанке» рассказали обеспокоенные читатели. «Очень актуально для чистки дорог, однако, разумеется, соблюдалось не всеми и не всегда, и никого это особо не волновало, — признается Евгения. — И вот о них вспомнили... В Парголово на штрафстоянку «участок 40» эвакуаторы идут почти конвеером — один эвакуатор в 7–10 минут. Так же часто заскакивают владельцы авто, забрать машину, оплатив 3000, плюс простой, плюс получение квитанции на штраф, чтобы забрать свою машину». По словам Евгении, инспектор, выписывающий документы, сказал, что «поступил указ работать по полной».



С чем может быть связан такой указ, гадать не приходится. На пресс-релизах комитета по благоустройству традиционно может отдохнуть взгляд журналиста, измученного коронавирусным информационным фоном. Вот и во вторник пришло два сообщения. Первое — о том, что «снегопад, выпавший в ночь на первое апреля, нисколько не смутил сотрудников дорожных предприятий», а «любая влага в виде осадков, будь то снег или дождь, в данной ситуации идет на пользу уборке». Второе — о стартовавшем месячнике благоустройства. Давным-давно в далекой-далекой галактике (то есть всего год назад, когда не было пандемической повестки) за этим следили, спорили, ставили чиновникам в вину песчаные бури и т.п.



Комитет признается, что погода позволяет ему уже практически месяц работать по летнему регламенту и 2 недели замывать город шампунем. Как будто и нет никакого коронавируса, чиновники ждут от районов уборки мусора и промывки внутриквартальных проездов, а от собственников и арендаторов объектов — помывки фасадов и мойки витрин. Пандемия просматривается только в одном решении: все-таки отменить массовые мероприятия по благоустройству. Скрепя сердце, чиновники признают: для субботника, наверное, не время.



Уборка дело хорошее, а комитет еще в ноябре напоминал: «просим соблюдать требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия». Смысл в том, чтобы та или иная улица была свободна в определенное время, когда ее начнут намыливать. Нарушителей ждут эвакуация на штрафстоянку и штраф.



Еще в понедельник на «Фонтанку» позвонили обеспокоенные жители ул. Кораблестроителей. По их словам, эвакуаторами почистили карманы — как самой улицы, так и тех, кто отправился вызволять свои машины. Согласно графику действия знаков, там и правда в первый день недели нельзя парковаться в боковых проездах по четной стороне. «Фонтанка» прогулялась накануне по «вторничным» адресам и особых зверств не заметила.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»