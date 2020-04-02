Благоустройство бьет вирус. Самоизолированным никто не простит неправильной парковки
Временный запрет стоянки для автомобилистов продолжает кормить штрафстоянки и выгонять самоизолированных на улицу. У кого-то пандемия, а у комблага — месячник благоустройства.
Если, самоизолировавшись, вы оставили на улице машину и решили больше не выходить, то она, скорее всего, уедет на штрафстоянку, когда, согласно графику, улицу надо будет убрать.
О том, что никакой уборочной амнистии автомобилистам на самоизоляции не положено, «Фонтанке» рассказали обеспокоенные читатели. «Очень актуально для чистки дорог, однако, разумеется, соблюдалось не всеми и не всегда, и никого это особо не волновало, — признается Евгения. — И вот о них вспомнили... В Парголово на штрафстоянку «участок 40» эвакуаторы идут почти конвеером — один эвакуатор в 7–10 минут. Так же часто заскакивают владельцы авто, забрать машину, оплатив 3000, плюс простой, плюс получение квитанции на штраф, чтобы забрать свою машину». По словам Евгении, инспектор, выписывающий документы, сказал, что «поступил указ работать по полной».
С чем может быть связан такой указ, гадать не приходится. На пресс-релизах комитета по благоустройству традиционно может отдохнуть взгляд журналиста, измученного коронавирусным информационным фоном. Вот и во вторник пришло два сообщения. Первое — о том, что «снегопад, выпавший в ночь на первое апреля, нисколько не смутил сотрудников дорожных предприятий», а «любая влага в виде осадков, будь то снег или дождь, в данной ситуации идет на пользу уборке». Второе — о стартовавшем месячнике благоустройства. Давным-давно в далекой-далекой галактике (то есть всего год назад, когда не было пандемической повестки) за этим следили, спорили, ставили чиновникам в вину песчаные бури и т.п.
Комитет признается, что погода позволяет ему уже практически месяц работать по летнему регламенту и 2 недели замывать город шампунем. Как будто и нет никакого коронавируса, чиновники ждут от районов уборки мусора и промывки внутриквартальных проездов, а от собственников и арендаторов объектов — помывки фасадов и мойки витрин. Пандемия просматривается только в одном решении: все-таки отменить массовые мероприятия по благоустройству. Скрепя сердце, чиновники признают: для субботника, наверное, не время.
Уборка дело хорошее, а комитет еще в ноябре напоминал: «просим соблюдать требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия». Смысл в том, чтобы та или иная улица была свободна в определенное время, когда ее начнут намыливать. Нарушителей ждут эвакуация на штрафстоянку и штраф.
Еще в понедельник на «Фонтанку» позвонили обеспокоенные жители ул. Кораблестроителей. По их словам, эвакуаторами почистили карманы — как самой улицы, так и тех, кто отправился вызволять свои машины. Согласно графику действия знаков, там и правда в первый день недели нельзя парковаться в боковых проездах по четной стороне. «Фонтанка» прогулялась накануне по «вторничным» адресам и особых зверств не заметила.
Однако в спальных районах все хуже. Муниципальный депутат из Петергофа Михаил Тихонов рассказал «Фонтанке», что к нему регулярно обращаются местные жители. Общая интонация: «Ну хорошо, мы сели по домам, как нас просили, но все запарковано. Можно, мы здесь постоим?» Сам Тихонов тоже понимает, что хождение в ГИБДД и на штрафстоянки плохо женится с курсом на самоизоляцию. В связи с этим он написал обращение к главе управления ГИБДД, где просит о «временном неприменении меры по эвакуации автотранспортных средств жителей».
В автоинспекции «Фонтанке» сообщили очевидное: сотрудники — исполнители, и не могут, исходя из своих представлений о целесообразности, не выполнять требования КоАП. За знаки отвечает дирекция по организации дорожного движения. Но устанавливала она их на основании программы комблага. Соответственно, и заявку на то, чтобы знаки снять или поставить рядом какие-то «отменяющие», ДОДД будет рассматривать только от комитета.
Круг замкнулся. В Смольном отвечают: «Комитет по благоустройству не намерен подавать заявку в СПб ГКУ ДОДД на аннулирование знаков 3.27 с табличкой 8.5.7, запрещающих остановку в определенное время, определенного дня недели. Для этого нет никаких оснований. Дорожные предприятия должны постоянно убирать улицы нашего города, независимо от погодных условий и времени года». Видимо, иных «оснований», кроме погоды и сезона, в окружающей действительности чиновники не наблюдают.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как устроен рынок штрафстоянок в Петербурге. Крупнейшим игроком является ООО «Исток». Замгендиректора компании Борис Вьюшкин всплеска эвакуаций, по его словам, не видит.
Между тем Центр управления парковками также готовит свои площадки для размещения машин. На вопрос, как в таких условиях должны меняться тарифы для платной парковки, ответ — «никак». Работают и терминалы, и штрафы. Как рассказали «Фонтанке» в ЦУП, с 20 по 31 марта автомобилисты совершили 11 680 транзакций на оплату. Общая сумма — 1 млн 376 тыс. рублей. Из этого следует, что в среднем за день петербуржцы платят порядка 114 тысяч, и здесь тоже видна тень самоизоляции. Чуть меньше — 94 тысячи — совестливые автомобилисты платили до того, как заработала система штрафов для неплательщиков; когда же ее запустили, сборы выросли вдвое. При этом действуют 2076 парковочных разрешений местных жителей, за которые пусть по льготной цене, но платят местные жители. Сама пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машиномест.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»