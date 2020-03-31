А петербургские школьники тайно начали четвертую четверть

Того, как будет организована дистанционная учеба, многие родители до сих пор вообще не понимают. Отметим: это не касается, как правило, обучения в физмат-лицеях, гимназиях. Но муниципальные сплошь не готовы ни к какому дистанционному обучению. Учителя сетуют лишь неофициально: "Ничего толком не понимаем". Родительские форумы пестрят анонимными сообщениями о тех, кто вышел на борьбу с невежеством - причем как с гордостью в эмоциях, так и с недовольством. В школе №35 Василеостровского района вопроса о том, как прошел первый нерабочий день, не поняли. “Вообще удивительно, почему “Фонтанка.ру” не в курсе, что на основании Указа президента дни с сегодняшнего числа объявлены нерабочими”, - удивилась директор Оксана Кусок и порекомендовала обратиться в те школы, где занятия все-таки есть.

В школе №14 Невского района сообщили, что детей собираются учить с помощью “ЯКласса” и Учи.ру, но только с 6 числа. “Сейчас мы должны много документов ввести, разработать всяких положений, как мы все это будем отслеживать, потому что в такой массовой форме у нас этого не было”, - отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Якушева.

Все то же самое, слово в слово, сообщили еще в десятке петербургских школ.

Однако у “Фонтанки” есть масса свидетельств того, что в ряде школ учителя все же продолжили образовательный процесс. “У нас в школе тоже сегодня были дистанционные уроки, - но в виде заданий. А у наших друзей из другой школы - прямо завалили”, - рассказывают читатели. Другие доказательства анонимно опубликованы на форуме петербургских родителей Littleone (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация авторов - ред.): “Как это? Мы с 30го учимся”, - пишет одна родительница. “Нет, не учитесь вы. Но до вас почему то это не довели. Президентом объявлена нерабочая неделя, школа тоже не работает. ДО начинается с 6 го”, - уверенно спорит с ней другая.



“Две наши школы дистанционно работают с 30. По полной программе. Уроки по видеоконференции, домашка в Гуглдокс. Сроки сдачи в специальной табличке”, - указывает на реальное положение дел еще один родитель.

“У нас тоже сегодня прошел тестовый урок по делению десятичных дробей на учи.ру. Интересно, сколько детей посмотрело. Дочка говорит, что дети с энтузиазмом в детском чате друг другу помогали туда зайти”, - рассказывает один из пользователей.

“Ребенок мой старший за компом с 9.55. У них классный час 10 минут, а потом уроки по обычному расписанию. У младшей занятия начнутся с 5 апреля, но уже сейчас нужно написать эссе по истории, что-то сделать по математике и языкам”, - говорится в другом сообщении.

“У младшей школа попроще, а у старшей очень быстро все организовали. Сейчас слышу ее голос из-за дверей комнаты. У нее урок информатики”, - написала в 10:30 родительница. Кому-то, судя по сообщениям, задали прочитать “Фауста” и написать сочинение-рассуждение. Некоторым в режиме онлайн вели английский и дали домашнее задание по алгебре.



Называть номера образовательных учреждений редакция не будет, хоть они и известны, - их директора наотрез отказываются что-либо комментировать. А мешать детям получать образование - в конце концов, дело неблагородное.

В комитете по образованию сослались на постановление правительства Санкт-Петербурга и распоряжение комитета по образованию. На сайте комитета сказано, что дни с 28 марта по 5 апреля во всех образовательных учреждениях объявлены нерабочими. В пресс-службе считают, что подобные истории с обязательными уроками - это, скорее всего, локальные инициативы учителей. “Нерабочая неделя для школьников - это возможность остаться дома с родителями, - сообщают в комитете. - В целом, по городу на этой неделе занятий нет, но это время может быть использовано учителями и учениками для налаживания каналов связи, проверки систем ВКС - чтобы после продлившихся каникул в полную силу учиться дистанционно”.

Учительская инициатива помогла некоторым родителям на собственной шкуре почувствовать, что их ждет 6 апреля, когда в школах официально начнется дистанционное обучение.



“Пока планируют выкладывать материал, кто во что горазд, кто-то сказал, что просто выложит текст и видео, кто-то сказал, что будет интерактивно общаться. Вчера уже выложили алгебру, ребенок сидела делала. Сегодня хожу изредка мимо, смотрю все что-то делает, сейчас сочинение кажется пишет”, - описывает одна из родительниц первый учебный день нерабочей недели ребенка.

“Интересно, а у кого студия, например, и ещё малыш второй, всей семьей онлайн сидеть?)) или развлекать малыша в ванной или в туалете в это время?”, - задается вопросом родительница. К тому же у кого-то дома может быть только один компьютер. Как оказалось, техники для получения дистанционного образования вообще нет у 15 тысяч петербургских школьников.

“Онлайн где простите? дети будут дома за компами сидеть? а родители в это время где и что делать будут? у меня ноут один и мне работать надо”, - справедливо спрашивает мать троих детей. “И при этом поражает чат класса, все родители совершенно спокойны. То ли никто не работает, то ли у всех неработающие бабушки”, - возмущается одна мама.



Находятся и те, кто верит в сознательность сотрудников системы образования: “Скорее всего на базе школ будут какие то группы присмотра для отдельных работников, кого нельзя посадить дома . Но, уверена, это будет не обучение, а именно передержка”, - считает участница форума. “А нас вообще предупредили, что оставлять детей дома одних нельзя, это статья”, - анонимно повторяет широко известную в народе “пугалку” обеспокоенный родитель.

Меньше всего повезло родителям первоклашек. Во-первых, не все они самостоятельны настолько, чтобы оставаться дома одни. А во-вторых, о них меньше всего подумали разработчики сайтов для удаленной учебы.

“На каких еще порталах можно посмотреть хорошие уроки для началки? В нашей школе никакого онлайн обучения не будет. Младшей выдали логин от сайта обучения комитета по образованию, так там для 1го класса только технология. Старшему еще пароли не выдали”, - молит о помощи Татьяна.

“Фонтанка” уже начинала подробно изучать восемь образовательных платформ, рекомендованных чиновникам школам. К 30 марта, когда у некоторых школьников де-факто начались дистанционные учебные будни, изменилось немногое. Например, основная рекомендованная платформа - “Портал дистанционного обучения” do2.rcokoit.ru - днем 30 марта просто не работал.