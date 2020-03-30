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30.03.2020 09:32
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В Сосновке нашли повешенного. В рюкзаке рядом был набор для бритья

Тело мужчины нашли у озера в парке Сосновка. Парк — один из немногих, не закрытых правительством Петербурга на время карантинных мероприятий.

Как стало известно «Фонтанке», в воскресенье, 29 марта, в полицию Петербурга поступило сообщение от гулявшего в парке Сосновка в Выборгском районе Петербурга мужчины. Он увидел на дереве повешенного.

В указанном месте сотрудники нашли труп, рядом с которым находился рюкзак. В мешке были бритвенные принадлежности и пена для бритья, а также документы на имя 31-летнего мужчины. Как выяснила полиция, он снялся с регистрационного учета в Приморском районе только 17 марта.

Причина смерти устанавливается.

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