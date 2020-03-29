В Казанском соборе продолжают целовать иконы и собираться больше 50 человек
На второй день действия ограничений на посещение религиозных учреждений в Казанском соборе в Петербурге на воскресную службу собралось больше полусотни верующих.
Среди них утром 29 марта оказался и корреспондент «Фонтанки». И посетители храма, и священнослужители продолжают целовать иконы. В масках в соборе было три человека.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Аналогичную картину мы описывали накануне — тогда корреспонденту прямо заявили, что на территорию Казанского собора законы не распространяются.
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