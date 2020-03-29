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29.03.2020 11:49
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В Казанском соборе продолжают целовать иконы и собираться больше 50 человек

На второй день действия ограничений на посещение религиозных учреждений в Казанском соборе в Петербурге на воскресную службу собралось больше полусотни верующих.

Среди них утром 29 марта оказался и корреспондент «Фонтанки». И посетители храма, и священнослужители продолжают целовать иконы. В масках в соборе было три человека.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Аналогичную картину мы описывали накануне — тогда корреспонденту прямо заявили, что на территорию Казанского собора законы не распространяются.

В Петербурге продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Накануне умер 73-летний зараженный мужчина.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

lenten
И потом кто-то умрёт из-за нехватки помощи, так как её займёт кто-то из вот этих пгмнутых? Почему? Пусть лечатся тогда божьей силой.
DmitrySpb79
А что, нормально. Придти в церковь в маске чтобы там её снять и поцеловать икону. Говорят, помогает :)
aaignat
Рыжая в маске, вроде, ничего. Если не кашляет, то можно познакомиться
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