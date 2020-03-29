На второй день действия ограничений на посещение религиозных учреждений в Казанском соборе в Петербурге на воскресную службу собралось больше полусотни верующих.

Среди них утром 29 марта оказался и корреспондент «Фонтанки». И посетители храма, и священнослужители продолжают целовать иконы. В масках в соборе было три человека.