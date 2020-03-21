Последний шаг к исцелению – дорогая протонная терапия

«Осенью прошлого года у сына начала болеть голова, появилась тошнота, Ваня стал неуверенно ходить. Мы записались на прием к невропатологу, и как только врач осмотрел сына, сразу назначил ему компьютерную томографию головного мозга. К моему ужасу, исследование показало, что в голове у Вани выросла большая опухоль. Она находилась в опасном месте, рядом с мозжечком и стволом.

Ваню согласилась принять московская клиника, где опытные хирурги его прооперировали. Опухоль удалили полностью, но медуллобластома так просто не сдаётся. Сын прошел цикл лечения химиотерапией, и ему обязательно нужно облучить место удаленной опухоли, чтобы ни одна, даже самая мельчайшая злокачественная клетка не смогла остаться и вызвать рецидив.

Обычная лучевая терапия может вызвать тяжелые осложнения, так как она способна повредить находящиеся рядом ткани головного мозга. Поэтому Ване назначили облучение протонами с одновременным проведением ещё одного курса химии. Благодаря точности фокусировки луча протонная терапия не заденет здоровые ткани и снизит риск рецидива. Но лечение платное, а я воспитываю сына одна, денег на дорогое лечение у меня нет. Пожалуйста, помогите спасти сына!» Анна Черепова, Ростовская область.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая характер и расположение опухоли, устранить её поможет только протонное облучение. Данный вид терапии позволяет подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли и снижать уровень излучения на её границе. Поэтому окружающие ткани головного мозга не повреждаются, риск осложнений минимизируется. Для ребенка это наиболее щадящий и эффективный вид облучения».