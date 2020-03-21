Последний шаг к исцелению – дорогая протонная терапия
Четырёхлетний Ваня прошёл долгий путь к выздоровлению – у мальчика опухоль головного мозга. Чтобы наверняка избавиться от раковых клеток, ему нужно ещё немного – пройти курс протонной терапии. Но процедура платная, и денег на неё у мамы нет.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Ваня Черепов, 4 года.
Злокачественная опухоль головного мозга – медуллобластома.
Спасёт протонная терапия. Стоимость 2 728 505 руб. Собрано 850 644 руб. Не хватает 1 877 861 руб.
«Осенью прошлого года у сына начала болеть голова, появилась тошнота, Ваня стал неуверенно ходить. Мы записались на прием к невропатологу, и как только врач осмотрел сына, сразу назначил ему компьютерную томографию головного мозга. К моему ужасу, исследование показало, что в голове у Вани выросла большая опухоль. Она находилась в опасном месте, рядом с мозжечком и стволом.
Ваню согласилась принять московская клиника, где опытные хирурги его прооперировали. Опухоль удалили полностью, но медуллобластома так просто не сдаётся. Сын прошел цикл лечения химиотерапией, и ему обязательно нужно облучить место удаленной опухоли, чтобы ни одна, даже самая мельчайшая злокачественная клетка не смогла остаться и вызвать рецидив.
Обычная лучевая терапия может вызвать тяжелые осложнения, так как она способна повредить находящиеся рядом ткани головного мозга. Поэтому Ване назначили облучение протонами с одновременным проведением ещё одного курса химии. Благодаря точности фокусировки луча протонная терапия не заденет здоровые ткани и снизит риск рецидива. Но лечение платное, а я воспитываю сына одна, денег на дорогое лечение у меня нет. Пожалуйста, помогите спасти сына!» Анна Черепова, Ростовская область.
Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):
«Учитывая характер и расположение опухоли, устранить её поможет только протонное облучение. Данный вид терапии позволяет подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли и снижать уровень излучения на её границе. Поэтому окружающие ткани головного мозга не повреждаются, риск осложнений минимизируется. Для ребенка это наиболее щадящий и эффективный вид облучения».
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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
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